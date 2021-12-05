جزيرة فورتنايت تنقلب على رأسها مع نهاية الفصل الثاني

تعتمد فورتنايت على نظام المواسم والفصول لتبقي لعبتها حية ولتقدم التغييرات الجديدة على عالمها، وقد انتهت أحداث الفصل الثاني من اللعبة الذي ضم حربًا شرسة مع الفضائيين وملكة المكعبات.

وتنهي فورتنايت كل موسم بحدث كبير يغير شكل الخريطة ويمهد لأحداث الموسم التالي، وتجعلك هذه النهايات تشعر بأن اللعبة عبارة عن فيلم أو مسلسل ينتهي مع الحلقة الأخيرة منه.

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أحداث الفصل الثاني في فورتنايت

حمل الفصل الثاني من اللعبة مجموعة كبيرة من المفاجئات الغير متوقعة بدايةً من مواسمه الأولى.

وقد ظهر في بداية هذا الفصل مكعب أزرق كبير في منتصف جزيرة فورتنايت وسط اللاعبين، ولم يكن للمكعب تأثير يذكر.

ولكن كان اللاعبون يرتدون من فوق المكعب إذا حاولوا القفز فوقه بدون سبب واضح لهذا الأمر. وبعد ذلك ظهرت كرة من الطاقة كانت تحتوي على ملكة المكعبات، وكانت تدور حول الجزيرة دون أن تقوم بشيء.

وبدأت أحداث الموسم الحقيقية مع اقتراب العد التنازلي من 10 دقائق، حيث بدأت ملكة المكعبات بالضحك بشكل شرير وكانت ضحكتها تردد في جميع جوانب الجزيرة.

وبعد ذلك بدأت جحافل من الزومبي بالظهور في عالم اللعبة ومهاجمة قواعد اللاعبين والمكعب الأزرق في منتصف الخريطة.

وقامت فورتنايت بتزويد جميع اللاعبين بأسلحة إضافية ليتمكنوا من إيقاف الزومبي ومنعهم من التقدم إلى المكعب.

وعندما وصلت ساعة العد التنازلي إلى الصفر، بدأت ملكة المكعبات بالتحرك وأطلقت شعاعًا مضيئًا ناحية السماء. وبعد ذلك ظهر بشكل مفاجئ صحن طائر كبير كان قادرًا على تغطية الجزيرة بأكملها.

واستمرت الصحون الطائرة في الوصول إلى الجزيرة لتبدأ الحرب الشرسة مع هؤلاء الوحوش. وحاولت الوحوش بعد ذلك الاقتراب من المكعب الأزرق في منتصف اللعبة.

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المشهد السينمائي في نهاية الفصل

وعند بداية أحداث نهاية الفصل، قام أحد الصحون الطائرة بتفجير المكعب الأزرق تمامًا، و بعد ذلك بدأت اللعبة بعرض مشاهد سينمائية معدة مسبقًا.

ويأخذنا المشهد السينمائي إلى مكان تحت سطح الماء وتحت الجزيرة بالطبع، ونجد هناك العميل Jones في معمل الطبيب الشرير.

و عندما يقترب الطبيب من قتل العميل Jones تظهر شخصية جديدة تدعى The Foundation وهي تحاول إنقاذه.

ويظهر لاحقًا بأن الشخص الموجود تحت قناع The Foundation هو الممثل Dwayne Johnson. وقد ظهرت عدة شخصيات على سطح الجزيرة ترتي قناعًا مشابها ل Foundation.

وتطلب الشخصيات على سطح الجزيرة من اللاعبين أن يتبعوهم في محاولة للهرب من الجزيرة والوصول إلى الجزء الداخلي أسفلها.

وأثناء هربك إلى الجزء الداخلي من الجزيرة، فإن الجزيرة تبدأ بالإنقلاب تمامًا والغرق،و عندما تصل إلى نقطة الصفر تظهر إحدى الشخصيات من اللعبة لتطمأنك بأنك قد تمكنت من الهرب بنجاح.

وفجأة تجد نفسك في المحيط حول الجزيرة وتشاهد الجزيرة أثناء انقلابها بشكل كامل وهزيمة ملكة المكعبات الفضائيين معًا. حيث تغرق ملكة المكعبات مع الجزيرة مما يتسبب في إغلاق البوابات التي كانت تحضر الفضائيين.

و عندما تعود الجزيرة إلى وضعها الطبيعي، فإنك تجد الكثير من تضاريس الجزيرة ومعالمها قد تغيرت بشكل كامل. ولكن إذا حاولت الاقتراب من الجزيرة، فإنها ترسلك بعيدًا عبر الأمواج القوية.

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متى تعود فورتنايت للعمل

إذا حاولت الدخول إلى فورتنايت الآن فإنك تجد شخصيتك في منتصف البحر دون أي معلومات أو قدرة على الحركة.

ولا يوجد أي مؤقت أو عد تنازلي لعودة اللعبة وظهور الفصل الثالث منها، ولكن تم تسريب مقطع دعائي يعرض جزءًا من تفاصيل الفصل الثالث.

ويتوقع الجميع أن يستمر هذا الحدث لعدة أيام حتى تعود اللعبة للعمل بشكل كامل ويبدأ الموسم الثالث منها.

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