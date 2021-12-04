Call of Duty تتخلى عن ضمان الجودة بعد نجاحها

استغنى Raven Software، أحد الاستوديوهات المسؤولة عن تطوير لعبة Call of Duty، عن مختبري ضمان الجودة الذين يقال إنهم يكسبون 17 دولار في الساعة مقابل عملهم في الامتياز الذي قالت شركة Activision Blizzard إنه حقق 3 مليارات دولار في عام 2020.

وسرح Raven Software، المعروف بعمله على Black Ops Cold War و Warzone، ثلث مختبري ضمان الجودة المتعاقد معهم.

وقال أوستن أوبراين، مدير المجتمع المساعد في Raven Software، كانت الوعود منذ شهو بأن Activision Blizzard تعمل على إعادة هيكلة الأجور لزيادة الأجور. ولكن تم استدعاء أعضاء قيّمين من الفريق، واحدًا تلو الآخر، وقيل لهم إنه يتم التخلي عنهم.



وأفادت التقارير حتى الآن أن الشركة سرحت نحو ثلث مختبري ضمان الجودة، أو نحو اثني عشر شخصًا. ولكن من الممكن أن يتبعهم المزيد.

وتقول مجموعة مناصرة للموظفين إن العديد من الموظفين انتقلوا إلى ويسكونسن للحصول على الوظيفة، دون تلقي المساعدة من Activision Blizzard.

وأفاد موقع Kotaku أن الموظفين الذين يبقون يتلقون زيادة من 17 دولار للساعة إلى 18.50 دولار للساعة. جنبًا إلى جنب مع مزايا ومكافآت أفضل.

Call of Duty حققت 3 مليارات دولار في عام 2020

علم مطورو الاستوديو عن عمليات التسريح من خلال الكلام الشفهي، بدلاً من الإعلان الرسمي. وأظهرت Activision Blizzard نمطًا من تسريح العمال وسط الأعمال المزدهرة.

وسرحت الشركة في عام 2019 نحو 8 في المئة من موظفيها. وذلك بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي أن نتائجها المالية لعام 2018 كانت الأفضل في تاريخ الشركة.

كما سرحت الشركة نحو 50 موظفًا كانوا يديرون الأحداث بعد بضعة أشهر من تلقي الرئيس التنفيذي للشركة في شهر يونيو 155 مليون دولار بعد تصويت المساهمين.

وتشير التقارير إلى أن Call of Duty: Vanguard، وهي لعبة من صنع Sledgehammer Games ونشرتها Activision Blizzard، كانت ثاني أكبر لعبة يتم إطلاقها في عام 2021.

وكانت Activision Blizzard مؤخرًا في دائرة الضوء بسبب ظروف العمل السيئة وعدم التصرف بناءً على ادعاءات متكررة عن سوء المعاملة والاعتداء الجنسي من قبل الموظفين. وهناك أيضًا مزاعم بأن الرئيس التنفيذي كان على علم بالقضايا لسنوات وله تاريخه الخاص بالتحرش.