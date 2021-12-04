AirTag من آبل مرتبطة بعدد متزايد من سرقات السيارات

عندما طرحت شركة آبل متتبع AirTag الجديد في وقت سابق من هذا العام، ركز الكثير من الباحثين على الآثار المترتبة على الخصوصية للجهاز.

ويبدو أن المشاكل الفعلية بدأت بالظهور، حيث تستخدم أجهزة تتبع AirTag في عدد متزايد من سرقات السيارات المستهدفة في كندا، وفقًا للشرطة المحلية.

وحدد المحققون في بيان صحفي صادر عن شرطة يورك الإقليمية (التي تخدم منطقة شمال تورنتو) طريقة جديدة يستخدمها اللصوص تستفيد من قدرات تتبع موقع AirTag لتعقب وسرقة المركبات المتطورة.

وفي حين أن طريقة سرقة السيارات تقليدية إلى حد كبير. ولكن الغرض من أجهزة تتبع AirTag هو تتبع سيارة متطورة إلى منزل الضحية حيث يمكن سرقتها.

ومنذ شهر سبتمبر 2021، حقق ضباط الشرطة في منطقة يورك وحدها في خمس حوادث استخدم فيها المشتبه بهم أجهزة تتبع AirTag في سرقة مركبات عالية الجودة.

ويستهدف اللصوص أي مركبات ذات قيمة خاصة يجدونها في الأماكن العامة ومواقف السيارات. ويضعون أجهزة تتبع AirTag في منطقة بعيدة عن الأنظار، مثل وصلة الجر أو غطاء الوقود، على أمل ألا يكتشفها مالك السيارة.

وليس لدى اللصوص طريقة لتعطيل ميزات مكافحة التتبع من آبل. التي تنبه المستخدمين عندما يتتبع جهاز AirTag القريب غير المألوف موقعهم. ولكن لا يتلقى جميع الضحايا الإشعار أو يتصرفون بناءً عليه، أو لديهم جهاز آيفون.

وفي حين تم ربط خمس سرقات بشكل مباشر بأجهزة تتبع AirTag حتى الآن. تمت سرقة أكثر من 2000 مركبة في جميع أنحاء المنطقة في العام الماضي.

اللصوص يستخدمون AirTag من آبل لتتبع السيارات

من المرجح أن تمتد المشكلة إلى مناطق ودول أخرى حول العالم. وتتوقع الشرطة استخدام أجهزة تتبع AirTag على نطاق أوسع في عدد متزايد من سرقات المركبات في المستقبل.

وشجعت الشرطة مالكي السيارات على الوقوف في مرآب مغلق إذا أمكن وفحص سياراتهم بانتظام بحثًا عن أجهزة التتبع. خاصة إذا تلقوا إشعارًا غير معروف من AirTag. كما أصدرت الشرطة مقطعي فيديو للمعلومات العامة يتعلقان بالمشكلة المتزايدة.

وتتوفر أجهزة التتبع الأخرى القائمة على البلوتوث منذ بعض الوقت. ولكن انتشار أجهزة آبل (التي تتصل بـ AirTag عبر تطبيق Find My) تعني بشكل عام أنها أسرع وأكثر دقة لتتبع شيء عن بعد عبر AirTag من جهاز منافس مثل Tile.

وبالرغم من أنها تجعل من السهل على المستخدمين استعادة الأشياء المفقودة. ولكن المجرمين يستغلون AirTag الآن.