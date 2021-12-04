ملحق نينتندو سويتش الجديد يزيد حجم شاشة المنصة المحمولة

حصلت منصة نينتندو سويتش على نموذج جديد منذ عدة أشهر، وجاء هذا النموذج بشاشة من نوع OLED.

وأصاب هذا التحديث محبي المنصة بخيبة الأمل، حيث كانوا ينتظرون ترقية أكبر لمواصفات المنصة أو زيادة حجم شاشتها.

وإذا كنت أحد هؤلاء المحبطين، فإنك تستطيع زيادة حجم شاشة المنصة المحمولة عبر ملحق Orion الجديد.

ويعمل هذا الملحق على زيادة حجم شاشة المنصة ليصبح 11.6 بوصة بدلًا من 7 بوصة مع الاحتفاظ دون فقدان مميزات الشاشة الأصلية.

مواصفات ملحق Orion الجديد لمنصة نينتندو سويتش

يأتي الملحق الجديد ليزيد من حجم شاشة المنصة بشكل رئيسي دون فقدان الكثير من مميزاتها وأهمها سهولة التنقل. وذلك على الرغم من حجم الملحق الكبير الذي يجعلك تحتاج لحمله بيديك معًا.

ويمكنك استخدام الملحق بسهولة ودون الحاجة لأي توصيلات خارجية، حيث يأتي مزودًا بحجرة خاصة يمكنك أن تضع فيها جهاز نينتندو سويتش، ويتم توصيل الجهاز بالملحق عبر كابل USB C الموجود داخل هذه الغرفة.

ويعني وجود كابل USB C داخل الغرفة أنك لن تستطيع استخدامها مع أجهزة سويتش لايت، حيث لا تأتي مزودة به.

ويأتي الملحق الجديد بشاشة من نوعية IPS LCD بدلًا من OLED، ولكن تعد الشركة بتقديم شاشة OLED في النماذج القادمة.

وتعمل هذه الشاشة بدقة 1080 بيكسل بدلًا من 720 بيكسل الخاصة بشاشة نينتندو سويتش الأصلية.

كما يمكنك استخدام الملحق مع مصدر طاقة خارجية أو مع البطارية الإضافية التي تأتي معه حتى لا تخسر كثيرًا من أداء المنصة.

وتستطيع استخدام الملحق الجديد بسهولة، حيث كل ما تحتاج له هو إزالة طرفيات Joy Con من سويتش، ومن ثم وضع الجهاز في الغرفة الخاصة به، وتوصيل الطرفيات بعد ذلك إلى جانبي Orion في المكان المخصص لهما.

ولا يعتبر ملحق Orion خاص بمنصات نينتندو سويتش فقط، حيث يأتي الملحق مزودًا بمنفذ HDMI يعمل مع جميع الأجهزة.

ويعني ذلك أنك تستطيع استخدامه مع أي منصة ألعاب منزلية أو حاسوب محمول، ويجعله ذلك مناسبًا للرحلات الطويلة.

ويأتي الملحق بسعر 250 دولار لمن يقوم بطلبه مسبقًا عبر صفحة دعم المشاريع الخاصة به في موقع indiegogo، أما بعد ذلك فإن سعره يصل إلى 300 دولار تقريبًا.

ويقترب سعر الملحق من سعر جهاز نينتندو سويتش، ولكن لايزال الجهاز يقدم قيمة مقابل سعر بالرغم من هذا السعر.