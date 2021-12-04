ماسنجر تحصل على ميزة تقسيم المدفوعات الجديدة

أعلنت منصة فيسبوك ماسنجر أنها بدأت باختبار ميزة تقسيم المدفوعات الجديدة التي تقدم طريقة للمستخدمين لمشاركة تكلفة الفواتير والنفقات من خلال التطبيق.

وتقول الشركة إن الميزة الجديدة هي طريقة مجانية وسريعة للتعامل مع الشؤون المالية من خلال ماسنجر. ويتم طرح الميزة الجديدة الأسبوع المقبل للمستخدمين في الولايات المتحدة.

ومن أجل استخدام ميزة تقسيم المدفوعات، يحتاج المستخدمون إلى النقر فوق زر “البدء” في دردشة جماعية أو مركز المدفوعات في ماسنجر.

ومن هناك، يمكنك تقسيم الفاتورة بالتساوي أو تعديل مبلغ المساهمة لكل فرد في الدردشة الجماعية، إما معك أو دون تضمينك.

ويكون لديك أيضًا خيار إدخال رسالة مخصصة. ويطلب منك تأكيد تفاصيل Facebook Pay الخاصة بك، وبعد ذلك يتم إرسال طلبك وعرضه في سلسلة محادثاتك الجماعية.

وقالت الشركة في تدوينة حول الميزة الجديدة: إذا كنت تواجه صعوبة في تقسيم النفقات المنزلية المشتركة أو حتى الإيجار الشهري، فإن هذا على وشك أن يصبح أسهل.

وتصل الميزة بعد وقت قصير من إعلان ديفيد ماركوس، مسؤول العملات المشفرة في الشركة والرئيس السابق لماسنجر، أنه يغادر الشركة.

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يأتي إطلاق ميزة تقسيم المدفوعات في الوقت الذي أضافت فيه ماسنجر رموز الاستجابة السريعة QR تشبه Venmo للمدفوعات الشخصية قبل بضعة أشهر.

وتم إطلاق الرموز في الولايات المتحدة وتسمح لأي شخص بإرسال الأموال أو طلبها من خلال Facebook Pay، حتى لو لم يكونوا أصدقاء عبر فيسبوك. ويمكن الوصول إلى الميزة ضمن قسم Facebook Pay في إعدادات ماسنجر.

وتم إطلاق Facebook Pay لأول مرة في شهر نوفمبر 2019 بصفتها طريقة لإنشاء نظام دفع يمتد عبر تطبيقات الشركة. وذلك للمدفوعات الشخصية ولأشياء أخرى مثل التبرعات والتجارة الإلكترونية.

وأضافت فيسبوك ميزة تقسيم المدفوعات جنبًا إلى جنب مع بعض تحديثات ماسنجر الأخرى. بما في ذلك أربع تأثيرات واقع معزز جماعية جديدة مصممة مع المبدعين إيما تشامبرلين وزاك كينج وبيلا بوارك وكينج باخ.

وتشير الشركة إلى أنها أطلقت مؤخرًا Soudmoji جديدة من Stranger Things قبل الموسم الجديد الذي يصدر في الصيف المقبل. كما طرحت المنصة مؤخرًا إصدارًا جديدًا من Soudmoji من تايلور سويفت للاحتفال بإصدار ألبومها الجديد Red.