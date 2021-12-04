كيفية تحميل النسخ القديمة من أنظمة macOS

تطلق آبل نسخة جديدة من أنظمة macOS كل عام تقريبًا، وتعمل على إضافة المزيد من الميزات وزيادة أمن النظام.

ولكن بعض حواسيب ماك لا تستطيع تشغيل النسخ الحديثة من النظام، حيث تتوقف آبل عن دعم الحواسيب القديمة بعد عشرة أعوام من إصدارها.

وبعكس أنظمة ويندوز، فإن آبل تمنعك من تثبيت النسخ القديمة من نظام macOS على أي حاسوب، لذلك إن توقف جهازك عن العمل أو كنت في حاجة لتثبيت نسخة جديدة من النظام القديم، فإنك لن تستطيع ذلك.

ويدفع ذلك الكثير من المستخدمين للاحتفاظ بنسخ فيزيائية من ملفات تثبيت الأنظمة القديمة، ولكن حتى هذه النسخة أصبحت غير مدعومة.

وقد توقفت آبل عن دعم النسخ الفيزيائية من أقراص التثبيت للأنظمة في أكتوبر 2019، وذلك لأسباب أمنية بالطبع كما تقول.

ويحتاج بعض المستخدمين لتثبيت النسخ القديمة من macOS لتجربة التطبيقات عليها وأغراض بحثية أخرى، بالإضافة إلى تشغيل الحواسيب القديمة.

الوصول إلى النسخ القديمة من أنظمة macOS عبر متجر آب ستور

تحتفظ آبل بنسخة من الأنظمة القديمة في متجر آب ستور، ولكن لا تقوم الشركة بالترويج لها أو تسهل الوصول إليها. وبالتالي لن تظهر هذه النسخ في متجر التطبيقات إذا حاولت البحث عنها.

كما تعرض لك آبل مجموعة من الرسائل التحذيرية إذا حاولت تثبيتها، وتطلب منك مراجعة شروط الاستخدام وقرائتها جيدًا قبل تحميلها.

ولا يمكنك تثبيت نسخة قديمة من macOS على حاسوب أحدث من النظام، ويعني ذلك أنك لن تستطيع تثبيت نظام Yosemite في حاسوب جاء من المصنع بنظام BigSur.

ويمكنك الوصول إلى النسخة القديمة من أنظمة macOS عبر استخدام الروابط التالية:

وتنقلك هذه الروابط مباشرةً إلى صفحة تحميل نظام macOS الخاص بها، ولكن تحتاج لوضع هذه النسخة تحديدًا في قرص خارجي لتثبيته.

ولا تعمل هذه الأنظمة بشكل تلقائي مع حواسيب ماك المزودة بمعالجات M من آبل، حيث صدرت هذه الحواسيب هذا العام مع macOS Monterey.

كما لا يمكنك تثبيت هذه النسخ جنبًا إلى جنب مع نسخة حديثة أو استبدالها مباشرةً بالنظام القديم، ويعني ذلك أنك تحتاج لحذف النظام الحديث الموجود في حاسوبك وبعد ذلك تثبيت النسخة القديمة.