فيسبوك تكشف شبكة صينية وراء خبير مزيف

ادعى عالم أحياء سويسري يدعى ويلسون إدواردز في 24 يوليو عبر فيسبوك وتويتر أن الولايات المتحدة تتدخل في الجهود المبذولة للعثور على أصول فيروس كورونا وتضغط على علماء منظمة الصحة العالمية الذين يدرسون أصول الفيروس في محاولة لإلقاء اللوم على الصين.

وانتشرت ادعاءاته بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ونشرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية تعليقات إدواردز على نطاق واسع. واستشهدت بما يسمى عالم الأحياء بناءً على حسابه ضمن فيسبوك.

وفي غضون أسبوع، شجبت جلوبال تايمز وصحيفة الشعب اليومية، وهما اثنتان من وسائل الإعلام الصينية التي تديرها الدولة، مزاعم ويلسون إدواردز ووصفتها بأنها ترهيب من قبل الولايات المتحدة.

وأنشأ ويلسون إدواردز حسابه عبر فيسبوك بعد يومين من رفض الصين قبول خطة منظمة الصحة العالمية لإجراء دراسة المرحلة الثانية حول أصول فيروس كورونا.

ووفقًا للسفارة السويسرية في بكين، تبين أنه لا يوجد مواطن سويسري اسمه ويلسون إدواردز. وغردت السفارة من حسابها الرسمي في 10 أغسطس: إذا كنت موجودًا، فإننا نود مقابلتك. ولكن من المرجح أن تكون هذه أخبار مزيفة. ونحن ندعو الصحافة الصينية ومستخدمي الإنترنت إلى حذف المنشورات.

وحققت شركة فيسبوك وأزالت حساب ويلسون إدواردز في نفس اليوم الذي غردت فيه السفارة السويسرية. وقالت الشركة إن حساب ويلسون إدواردز كان جزءًا من حملة معلومات مضللة نشأت في الصين.

ووجد تحقيق الشركة أن الانتشار الأولي الكامل لقصة ويلسون إدواردز عبر فيسبوك كان غير أصيل.

وأوضحت فيسبوك أن حملة وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت الجماهير الناطقة باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة وبريطانيا والجمهور الناطق بالصينية في تايوان وهونغ كونغ والتبت.

فيسبوك حذفت حساب كان جزء من حملة معلومات خطأ دولية

قالت عملاقة التواصل الاجتماعي: جمعت هذه العملية مئات الحسابات المزيفة بالإضافة إلى بعض الحسابات الأصلية التي تنتمي إلى موظفين في شركة Sichuan Silence Information وأفراد مرتبطين بشركات البنية التحتية الحكومية الصينية الموجودة في جميع أنحاء العالم.

ويصف موقع Sichuan Silence Information الشركة على أنها شركة لأمن الشبكات والمعلومات. وتوفر الدعم الفني لوزارة الأمن العام الصينية و CNCERT، الفريق الرئيسي الذي ينسق الاستجابة الطارئة للأمن السيبراني في الصين.

وأوضحت فيسبوك أنها أزالت 524 حسابًا و 20 صفحة وأربع مجموعات عبر فيسبوك و 86 حسابًا عبر إنستاجرام كجزء من تحقيقها بعد مراجعة التقارير العامة التي تركزت حول عالم الأحياء السويسري المزيف.

وأنفق المحتالون أقل من 5000 دولار على إعلانات فيسبوك وإنستاجرام كجزء من الحملة. كما استخدموا شبكات VPN لإخفاء أصول الحسابات.

يذكر أن التحقيق في أصول فيروس كورونا كان مصدر توتر بين الولايات المتحدة والصين ودول أخرى. ولا يزال مصدر الفيروس غامضًا بعد عامين تقريبًا من اكتشافه لأول مرة.