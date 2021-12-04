سرير على شكل طائرة مسيرة بسعر 25 ألف دولار

أطلق اتحاد سباقات الطائرات المسيرة سريرًا جديدًا بسعر 25 ألف دولار لأنه يأتي على شكل طائرة مسيرة.

ويهدف اتحاد DRL لجعل سباقات الطائرات المسيرة أمرًا رائجًا مثل سباقات السيارات السريعة، حيث كانت جميع أسرة الأطفال في الماضي تأتي على شكل سيارات سباقات سريعة.

وقد انتشرت أسرة سيارات السابقات كثيرًا في الفترة من عام 1980 وحتى منتصف 1995. وساعدت هذه الأسرة في نشر ثقافة سباقات السيارات السريعة وجعلها رائجة.

ويشبه هذا السرير في تصميمه طائرة Racer4 رباعية المراوح الخاصة باتحاد السابقات، وهي تأتي مع أربعة أذرع وفي كل ذراع منها مروح موجهة للأعلى حتى ترتفع الطائرة عن الأرض.

ويطلق الإتحاد على هذا السرير” أفضل هدية لأعياد الميلاد”، ولكن لن تستطيع الذهاب لشراءه من المتاجر. حيث يسوق الاتحاد لهذا السرير على أنه هدية فاخرة ويصمم بالطلب.

ويمكنك أن تحجز نسخة خاصة من السرير لك حتى بداية شهر فبراير، وبعد ذلك يغلق باب الحجز وتبدأ عملية التصنيع.

تصميم الطائرة المسيرة التي تحولت إلى سرير

يتوفر هذا السرير في حجمين إما سرير فردي أو سرير مزدوج، كما يأتي مصنعًا بالكامل من خشب MDF المعالج.

كما تجد علامة الاتحاد الخاصة موجودة في واجهة السرير أو مقدمته، ويأتي مع أربعة أذرع تحمل المراوح موزعة من الجهاز.

وتضيء هذه الأذرع باللون الأحمر وهي مصنعة من الرغوة مرتفعة الكثافة، لتكون سهلة في التنقل والتحريك.

ويأخذ هذا السرير مساحة كبيرة من أي غرفة تضعه فيها، لذلك يجب أن تجد مكانًا مناسبًا له في منتصف غرفتك.

ويجعله هذا الحجم غير مناسب للاستخدام في الغرف الصغيرة أو الشقق صغيرة حجم، كما أن سعره يجعله موجهًا لفئة خاصة من الملاك.

ويضم السرير أقنعة خاصة للنوم متناسبة مع تصميم السرير والطائرات المسيرة بشكل عام، ويمكنك أن تضيف قاعدة تثبيت لأجهزة التلفاز في السرير.

ولا يأتي السرير مع أي ملحقات إضافية متناسبة مع تصميم السرير بشكل عام، وهو أمر مفاجئ بسبب سعره المرتفع.

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