المجلد المقفل في Google Photos يصل للمستخدمين

بدأت ميزة المجلد المقفل في Google Photos، التي تعد بإبقاء الصور الحساسة خارج قائمة الصور الرئيسية، بالظهور عبر هواتف أندرويد غير المنتمنية إلى أجهزة بيكسل التي تصنعها شركة جوجل.

وصرحت جوجل في شهر سبتمبر أن الميزة تطرح عبر المزيد من هواتف أندرويد قريبًا. ويقال إنها بدأت بالظهور عبر بعض أجهزة سامسونج وون بلس. كما تحصل عليها الآن أجهزة بيكسل الأقدم التي لم تتمكن من الوصول إليها في الأصل.

وتتيح لك الميزة اختيار صور أو مقاطع فيديو معينة ووضعها المجلد المقفل المحمي برمز مرور أو المقاييس الحيوية.

ويؤدي وضعها ضمن المجلد المقفل إلى إزالتها من خلاصة الصور الرئيسية وإبقائها بعيدة عن السحابة. وتم تقديم الميزة عبر هواتف جوجل الخاصة (بيكسل 3 وما فوق) في شهر يونيو، وذلك بعد الإعلان عنها في Google I/O 2021 في شهر مايو.

ويجب أن تكون الميزة متاحة للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 6 أو إصدار أحدث. وبمجرد وصول الميزة الجديدة، يتلقى المستخدمون إشعار إعداد المجلد المقفل من تطبيق الصور.

ويمكنك الوصول إليها من خلال الانتقال إلى Google Photos ومن ثم علامة التبويب المكتبة ومن ثم الأدوات المساعدة.

وقالت جوجل أيضًا إن الميزة تأتي إلى إصدار iOS من Google Photos في وقت مبكر من العام المقبل.

وإذا كانت لديك الميزة وترغب في استخدامها، فمن الجدير بالذكر أن الصور المخزنة في المجلد المقفل لن يتم نسخها احتياطيًا إلى السحابة. ويتم حذفها إذا قمت بإلغاء تثبيت التطبيق أو مسح جهازك دون نقلها.

خيار آخر لمكان تخزين صور Google Photos

بينما يتيح تطبيق كاميرا بيكسل للمستخدمين حفظ الصور ومقاطع الفيديو الجديدة مباشرةً في المجلد بعد التقاطها، فمن غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كانت هذه الميزة قد تكون متاحة أيضًا لتطبيقات كاميرا أندرويد الأخرى.

ولا يمكن للمستخدمين التقاط لقطات شاشة عندما يكونون داخل المجلد المقفل، وذلك كإجراء أمني وقائي. والإجراءان الوحيدان المتاحان عند عرض الوسائط هما النقل أو الحذف.

وجاء إعلان جوجل عن الطرح الموسع لميزة Locked Folder جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الميزات الجديدة الأخرى.

وتتضمن بعض هذه الميزات الجديدة القدرة على استخدام هواتف أندرويد كأجهزة تحكم عن بعد. بالإضافة إلى ميزات أندرويد أوتو الجديدة وإمكانية الوصول.