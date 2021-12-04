أسوس تطلق جهازًا يخبرك عندما تكون الفواكه والخضروات نظيفة

أعلنت شركة أسوس المتخصصة في صناعة ملحقات الألعاب للحواسيب والحواسيب المحمولة عن جهاز جديد للمطبخ.

ويساعدك جهاز PureGO PD100 على تحديد درجة نظافة الفواكه والخضروات وإن كانت تخلصت من البكتيريا والأتربة الموجودة فيها.

ويأتي هذا الجهاز كجزء من محاولة الشركة لتحسين الصحة العامة والحفاظ على درجات النظافة العامة في الأطعمة.

وقد رأينا الكثير من الشركات تحاول المشاركة في هذه الحملة، حيث تخبر آبل مستخدمي ساعاتها الذكية بالمدة الكافية لغسيل أيديهم.

ولكن تعتبر هذه المرة الأولى التي نرى فيها جهازًا يخبرك بدرجة نظافة الفواكه والخضراوات الطازجة، حيث من الصعب تحديد درجة نظافتها عند الغسيل اليدوي في المنازل.

طريقة استخدام PureGO PD100 من أسوس

يعمل هذا الجهاز بطريقة مباشرة وسهلة، ولن تحتاج إلى تدريب خاص لاستخدامه أو معرفة تقنية كبيرة.

ويجعله ذلك مناسبًا لجميع المنازل والمطاعم على حد سواء، حيث يمكن لأي شخص استخدامه بسهولة ودون صعوبة.

ويمكنك استخدام الجهاز الجديد مع حوض منزلك أو أي وعاء منزلي كبير يمكنه أن يخزن الماء، ويجب عليك في البداية أن تبدأ بغسيل الفواكه وإزالة الأتربة الظاهرة.

وبعد ذلك تملئ الوعاء الكبير بالماء وتترك الفواكه فيه لمدة 3 دقائق تقريبًا، ومن ثم تلقي بالجهاز الجديد في وسط هذا الوعاء مع الفواكه والمياه المتسخة.

ويعمل الجهاز بعد ذلك على فصل الأتربة الكبيرة ومنها من الدخول إليه عبر فلاتر دائرية تحيط بالجزء السفلي منه.

وعندما تدخل المياه المتسخة إلى الجهاز، فإن الجزء السفلي والذي يحتوي على مستشعرات بصرية يحلل المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي. ومن ثم يتعرف على درجة اتساخها ونظافة الفواكه.

وتتعرف هذه المستشعرات على البكتيريا والمواد الضارة في المياه، ومن ثم يضيء مصباح LED في الجهاز ليخبرك بدرجة نظافة الفواكه.

وقد تحتاج لتكرار هذه العملية أكثر من مرة حتى يضيء المصباح و يستطيع الجهاز التعرف على درجة تلوث مياه الغسيل.

ويعمل الجهاز عبر بطارية داخلية يتم شحنها باستخدام قاعدة شحن لاسلكية خاصة به، كما يمكنه الإتصال مع تطبيق الهاتف المحمول الخاص به لتحصل على النتائج مباشرةً في هاتفك أو تشاركها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي جهاز PureGO PD100 بسعر 200 دولار، وتقول الشركة بأنه قادر على التعرف على 70٪ من الجراثيم الموجودة في أمريكا.