آبل تعلن عن قائمة أفضل تطبيقات آب ستور لعام 2021

تعلن شركة آبل في كل عام عن قائمة بأفضل تطبيقات متجرها آب ستور، سواءً كانت لهاتف آيفون أو جهاز آيباد أو منصة Apple TV أو ساعتها الذكية.

كما تقدم الشركة جائزة لأفضل تطبيق في المتجر وتطلق عليه لقب تطبيق العام. وتعبر هذه الجائزة عن أفضل تطبيق موجود في المتجر لكل جهاز.

وهذه الجائزة تقدمها آبل في كل عام للتطبيقات الجديدة التي تتمكن من الاستفادة من تقنياتها الجديدة التي تطلقها.

كما يجب أن يحقق التطبيق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وذلك عبر مجمل تحميلاته من خلال متجر آب ستور. وقد حصل تطبيق Zoom على هذه الجائزة في العام الماضي لأجهزة آيباد.

جائزة أفضل تطبيق في العام من آبل

حصل تطبيق الأطفال Toca Life World على جائزة أفضل تطبيق لهواتف آيفون. كما حصلت لعبة League of legends world rift على جائزة أفضل لعبة لأجهزة آيفون.

ويأتي تطبيق Toca life world من شركة Toca boca وهي متخصصة في تطوير التطبيقات التعليمية للأطفال. وقد قدمت أكثر من 40 تطبيق لهم.

واحتفل الاستوديو المطور للتطبيق بمرور عشرة أعوام على إطلاقه لأول تطبيق في متجر آب ستور. ويربط هذا التطبيق جميع تطبيقاتهم معًا في منصة واحدة سهلة الوصول والاستخدام.

واختارت آبل هذا التطبيق خصيصًا لتذكر المطورين بأنه بالرغم من الدعاوى القضائية ضد المتجر. ولكن المطورين يعملون معه منذ فترة طويلة وتساعدهم الشركة في النجاح.

كما حصل تطبيق LumaFusion على جائزة أفضل تطبيق لأجهزة آيباد. بينما حصلت لعبة MARVEL Future Revolution على لقب أفضل لعبة لجهاز آيباد.

وحصل تطبيق Craft على جائزة أفضل تطبيق لحواسيب ماك. في حين حصلت لعبة Myst على لقب أفضل لعبة لجهاز ماك.

وكان تطبيق DZAN أفضل تطبيق لمنصة Apple TV، مع كون لعبة Space Marshals 3 أفضل لعبة للمنصة.

بالإضافة إلى ذلك حصل تطبيق Carrot Weather على لقب أفضل تطبيق للساعة الذكية. كما حصلت لعبة Fantasian على لقب أفضل لعبة في خدمة آركيد من آبل.

أفضل 10 تطبيقات في متجر آب ستور لجميع الأجهزة

تتضمن قائمة أفضل 10 تطبيقات في متجر آب ستور الكثير من الاختيارات المتنوعة. نتيجة لذلك تعبر هذه التطبيقات عن أكثر التحميلات من المتجر في الولايات المتحدة.

وتضم قائمة أفضل تطبيقات آيفون المجانية التطبيقات التالية:

تيك توك يوتيوب إنستاجرام سناب شات فيسبوك ماسنجر خرائط جوجل جيميل Zoom أمازون

كما جاءت أفضل التطبيقات المدفوعة في متجر آب ستور كالتالي :

Procreate Pocket HotSchedules The Wonder Weeks TouchRetouch Facetune Shadowrocket 75 Hard Dark Sky Weather Autosleep Track Sleep on Watch SkyView

كما تحتوي قائمة أفضل الألعاب المجانية لهواتف آيفون:

Among Us روبلوكس Project Makeover Call of Duty: Mobile Subway Surfers High Heels Magic Tiles 3: Piano Game Water Sort Puzzle Shortcut Run Bridge Race

علاوة على ذلك ضمت قائمة أفضل الألعاب المدفوعة في متجر آب ستور لأجهزة آيفون الألعاب التالية: