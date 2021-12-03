ويندوز 11 يجعل من السهل تغيير المتصفحات الافتراضية

تتراجع شركة مايكروسوفت عن التغييرات التي أجرتها عبر ويندوز 11 والتي جعلت من الصعب تبديل المتصفحات الافتراضية.

وتسمح بنية اختبار جديدة لنظام التشغيل ويندوز الآن لمستخدمي جوجل كروم وموزيلا فايرفوكس والمتصفحات الأخرى بتعيين متصفح افتراضي باستخدام زر واحد، وهي عملية أبسط بكثير.

واكتشف رافائيل ريفيرا، مطور تطبيق EarTrumpet، تغييرات ويندوز 11 الجديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبدلاً من الاضطرار إلى تغيير امتدادات الملفات الفردية أو التعامل مع بروتوكولات HTTP و HTTPS و HTML و HTM، يوفر ويندوز 11 الآن زرًا بسيطًا يتيح للأشخاص تبديل المتصفحات الافتراضية بطريقة مماثلة لنظام التشغيل ويندوز 10.

وأكدت مايكروسوفت أن التغييرات مقصودة ويتم اختبارها حاليًا. ويوضح آرون وودمان، نائب الرئيس للتسويق عبر ويندوز: قمنا بتبسيط القدرة على تعيين المتصفح الافتراضي في نسخة المعاينة برقم البناء 22509 لويندوز 11 لمستخدمي برنامج ويندوز إنسايدر الصادرة عبر قناة Dev.

وأضاف: من خلال برنامج ويندوز إنسايدر، تستمر في رؤيتنا نجرب أشياء جديدة بناءً على ملاحظات العملاء والاختبار.

ودافعت مايكروسوفت في الأصل عن قرارها بجعل تبديل الإعدادات الافتراضية أكثر صعوبة، حيث قالت في وقت سابق من هذا العام إنها تنفذ ملاحظات العملاء لتخصيص الإعدادات الافتراضية والتحكم فيها على مستوى أكثر دقة.

ولم يكن صانعو المتصفحات المتنافسون سعداء بالتغييرات. وانتقدت كل من موزيلا وجوجل و Brave نهج مايكروسوفت للتطبيقات الافتراضية.

وبينما يقدم ويندوز 11 حاليًا مطالبة عند تثبيت متصفح منافس، يتم تشغيله عند النقر فوق رابط من خارج المتصفح، أو محاولة فتح مستند HTML، أو محاولة الوصول إلى بروتوكولات وملفات المتصفح.

وتتيح لك المطالبة فتح ملف أو رابط في متصفح مختلف، مع مربع اختيار لاستخدام هذا البرنامج دائمًا. وإذا نسيت تحديد المربع، فإنه يتعين عليك البحث في تطبيق الإعدادات في ويندوز وتهيئة مجموعة من الخيارات يدويًا.

مايكروسوف تتراجع عن تغييرات المتصفح في ويندوز 11

لا تزال مايكروسوفت تختبر تغييرات ويندوز الجديدة التي تسهل التبديل بين التطبيقات والمتصفحات الافتراضية. ولكن ليس من الواضح متى قد تكون متاحة لجميع المستخدمين.

ومن المتوقع ظهورها لأول مرة مع التحديث الكبير لنظام التشغيل ويندوز في العام المقبل. ولكن مايكروسوفت لم تعلن عن تاريخ إصدار.

ومع ذلك، فإنه من المشجع أن نرى مايكروسوفت تستمع إلى الانتقادات والتعليقات حول تغييرات ويندوز 11.

ويأتي هذا التحول وسط الغضب من أداة مضمنة جديدة “اشتر الآن، وادفع لاحقًا” في مايكروسوفت إيدج، وجهود مايكروسوفت لثني الأشخاص عن تنزيل جوجل كروم.