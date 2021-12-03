نيسان تكشف عن النموذج الأولي للمركبة القمرية

كشفت شركة نيسان عن النموذج الأولي للمسبار القمري الذي كانت تعمل على تطويره بالاشتراك مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا.

ويجري مركز الابتكار لاستكشاف الفضاء التابع لجاكسا أبحاثًا حول المركبات الفضائية القمرية – وهي تقنية أساسية لاستكشاف الفضاء.

وتعمل نيسان مع جاكسا على التحكم في قيادة المركبات الجوالة منذ شهر يناير 2020.

ويجب أن تكون المركبة القمرية قادرة على اجتياز التضاريس البودرية والصخرية والمتموجة للقمر وأن تكون موفرة للطاقة. علاوة على ذلك فإن مصادر الطاقة لتشغيل المركبات في الفضاء محدودة.

ويطبق بحث نيسان تقنية التحكم في المحرك التي طورتها من خلال إنتاجها للمركبات الكهربائية مثل LEAF وكذلك تقنية التحكم في جميع العجلات e-4ORCE الموجودة في سيارة Ariya الكهربائية.

وتعزز تقنية التحكم في جميع العجلات e-4ORCE أداء المركبة القمرية فوق التضاريس الصعبة.

وركزت نيسان على تطوير أداء قيادة مستقر يمكن العملاء من قيادة سياراتهم بثقة أكبر. وتتحكم تقنية e-4ORCE من نيسان بدقة في جميع العجلات الأربع بشكل مستقل، مما يمنح السائق الثقة في مختلف الظروف.

وفي بحثها المشترك مع جاكسا، تعمل نيسان على تطوير تقنية e-4ORCE لتحسين أدائها في الأراضي الرملية والظروف القاسية الأخرى.

وعندما يتم قيادة السيارات على الرمال، تدور عجلاتها بشكل متكرر، مما يعيق التقدم. ولتجنب الوقوع في هذه المشكلة، طورت نيسان أدوات تحكم في القوة الدافعة تقلل من مقدار دوران العجلة وفقًا لظروف السطح.

وللمساعدة في ضمان عدم تعلق المسبار على سطح القمر، استخدمت الشركة اليابانية نسخة من تقنية التحكم في جميع العجلات.

نيسان تمنع مركبة الهبوط القمرية من التعطل

تقول الشركة إن أدوات التحكم في القوة الدافعة لديها يمكن أن تقلل من دوران العجلة وفقًا لظروف السطح. ويمنع ذلك عجلات العربة الجوالة من الحفر في التضاريس الصخرية للقمر. كما يساعد المسبار في الحفاظ على الطاقة.

ومن خلال البحث المشترك، تهدف الشركة إلى المساهمة في التطور التكنولوجي لتكنولوجيا السيارات وتكنولوجيا استكشاف الفضاء عبر مشاركة المعرفة المكتسبة من تطوير المركبات التجريبية ودمجها مع معرفة جاكسا بأبحاث المركبات الجوالة.

نتيجة لذلك تهدف جاكسا إلى تطبيق نتائج البحث على استكشاف الفضاء في المستقبل. وتتعاون الوكالة مع الشركات والجامعات والمعاهد البحثية في مشاريع مجدية ولديها إمكانات للتسويق والابتكار.

ومن خلال إجراء بحث مشترك مع الشركة، فإن جاكسا تأمل نتيجة لذلك أن تطبق النتائج في تطوير مركبات قمرية عالية الأداء.