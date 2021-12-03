كيفية الانضمام إلى برنامج إكس بوكس إنسايدر

تتيح شركة مايكروسوفت برنامجًا لاختبار الميزات التجريبية لمنصتها للألعاب إكس بوكس قبل وصولها إلى جميع المستخدمين، وتطلق على هذا البرنامج اسم إكس بوكس إنسايدر.

وينقسم برنامج إكس بوكس إنسايدر إلى مجموعة من الحلقات المختلفة التي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى المميزات المختلفة.

وتحتفظ مايكروسوفت بحلقتي Alpha و Alpha Skip للمستخدمين المميزين. نتيجة لذلك لا تستطيع الدخول إليها إلا عبر دعوات خاصة من مايكروسوفت.

ومن خلال تثبيت تطبيق Xbox Insider Hub والانتقال إلى Xbox Insider، فإنك تحصل على وصول مبكر مع إلقاء نظرة على أحدث الميزات والمحتوى عبر إكس بوكس.

كما يمكنك اكتساب نقاط الخبرة من خلال إكمال المهام والاستطلاعات، وتقديم ملاحظات عملية للفرق الهندسية للحصول على ميزات ومنتجات جديدة.



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الانضمام إلى برنامج إكس بوكس إنسايدر

تستطيع الانضمام إلى البرنامج الاختباري من خلال أكثر من طريقة، إذ تستطيع الانضمام إليه عبر منصة الألعاب نفسها أو ويندوز.

وتحتاج إلى تحميل تطبيق Xbox Insider Hub من متجر مايكروسوفت عبر أجهزة إكس بوكس أو ويندوز. ولكن في حال كنت تستخدم جهاز ويندوز، فإن عليك استخدام حساب إكس بوكس ذاته.

وتضمن لك هذه الطريقة الانضمام إلى البرنامج. ولكن دون الدخول إلى حلقات Alpha أو Skip Alpha.

وقد بدأت مايكروسوفت بإرسال استبيان لمشتركي إكس بوكس إنسايدر من أجل الدخول إلى حلقة Alpha. ولكن لا يضمن هذا الاستبيان الدخول إلى حلقة Alpha.

وتقول مايكروسوفت إن عدد الدعوات الموجودة لحلقة Alpha قليل. نتيجة لذلك لن يحصل الجميع على دعوات.

ويمكنك الوصول إلى هذا الاستبيان عبر التوجه إلى تطبيق إكس بوكس إنسايدر في جهازك، ومن ثم قسم الأنشطة.

وبعد ذلك تقوم باختيار الأنشطة المتاحة، وتختار الدخول إلى حلقات جديدة، ويظهر لك عندها الاستبيان.

وإذا كنت ترغب في البدء باستخدام الحلقة الجديدة والاستفادة من ميزاتها، فإن عليك التوجه إلى اختيار المعاينات داخل التطبيق.

ويجب عليك بعد ذلك اختيار معاينة تحديثات إكس بوكس، ومن ثم اختر إدارة المعاينات، ومن ثم اختر الحلقة الجديدة التي وصلت لك دعوتها.

ويجب أن تعرف أن برنامج إكس بوكس إنسايدر هو للميزات التجريبية واختبارها بشكل أساسي. نتيجة لذلك قد تواجه مشاكل عند التحديث، كما قد تواجه بعض المشكلات المتعلقة بأداء الجهاز. ويجب أن يكون عمرك 18 عامًا على الأقل للتسجيل كمستخدم Xbox Insider.