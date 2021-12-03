كيفية إضافة نصوص الوصف إلى صور فيسبوك

تعتمد منصة فيسبوك على خوارزميات خاصة بالبحث داخلها، وهي تختلف قليلًا عن خوارزميات جوجل للبحث في المواقع.

ولكن تعتبر الفكرة الرئيسية لهذه الخوارزميات واحدة، حيث يحاول الذكاء الاصطناعي أن يعرض لك أقرب الأمور المتعلقة ببحثك في المنصة. وذلك عبر مجموعة من الكلمات المفتاحية التي يبحث عنها في الصور أو النصوص المكتوبة ومقاطع الفيديو.

وقد بدأت فيسبوك مؤخرًا بالسماح للمستخدمين بتعديل نصوص الوصف الخاصة بصورهم الموجودة في المنصة.

وتساعد هذه النصوص المستخدمين الذين يعانون من مشاكل في الرؤية على معرفة محتوى الصور وفهمها عبر التطبيقات التي تقوم بقراءة هذه النصوص.

ويجعل ذلك الوصول إلى الصور الخاصة بك وفهمها من قبل هؤلاء المستخدمين أسهل قليلًا، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إليها عبر محرك بحث المنصة.

خطوات إضافة نص الوصف إلى صور فيسبوك

تستطيع إضافة نصوص الوصف إلى صورة موجودة في صفحتك الشخصية في فيسبوك، وذلك عبر الموقع أو تطبيق الهواتف.

ويمكنك تعديل النصوص من خلال التطبيق عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق فيسبوك، ومن ثم قم بالضغط على زر رفع الصور الموجود داخل المنصة.

بعد ذلك قم باختيار الصورة التي ترغب في رفعها إلى المنصة، وعندما ينتهي رفع الصورة قم بالضغط عليها.

ثم اضغط على زر القائمة الإضافية لتعديل الصور لتظهر لك مجموعة من الاختيارات الإضافية لتعديلها أو حذف الصورة.

اضغط بعد ذلك على اختيار إضافة أو تعديل نص الوصف الموجود في الصورة، ويمكنك بعد ذلك تعديل النص كما ترغب ثم الضغط على موافق لحفظه.

وإذا كنت ترغب في تعديل نص الوصف عبر موقع فيسبوك، فإنك تستطيع القيام بذلك عبر الخطوات التالية:

توجه إلى موقع فيسبوك وقم برفع الصورة التي ترغب بها، وبعد ذلك اضغط على زر التعديل الموجود إلى جوارها.

ثم تجد اختيارًا إضافيًا في الأسفل لتعديل نص الوصف الخاص بالصورة، وتحتاج للضغط عليه واختيار إدخال نص وصف خاص.

بعد ذلك أدخل نص الوصف الخاص بك وقم بحفظ الصورة بالنص الجديد.

ويمكنك تعديل نص الوصف الخاص بالصور القديمة التي قمت برفعها عبر الضغط على اختيار تعديل الصور ومن ثم تعديل نص الوصف بالطريقة ذاتها.