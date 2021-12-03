فيسبوك تريد حماية المستخدمين من الاختراق

كجزء من التحسينات المستمرة للأمن، توسع شركة فيسبوك Facebook Protect، وهو برنامج مصمم للأشخاص الذين من المحتمل أن يكونوا مستهدفين بشكل كبير من قبل المتسللين، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمسؤولين الحكوميين.

ويساعد Facebook Protect هذه المجموعات من الأشخاص على اعتماد حماية أقوى لأمان الحساب، مثل المصادقة الثنائية ومراقبة تهديدات القرصنة المحتملة.

واختبرت فيسبوك Facebook Protect لأول مرة في عام 2018. ووسعته قبل الانتخابات الأمريكية لعام 2020.

وبدأت التوسع العالمي في شهر سبتمبر من هذا العام. ومنذ ذلك الحين، قام أكثر من 1.5 مليون حساب بتمكين Facebook Protect، ومن بين هؤلاء، تم تسجيل ما يقرب من 950 ألف حساب حديثًا في المصادقة الثنائية.

وتخطط الشركة لتوسيع البرنامج إلى أكثر من 50 دولة بحلول نهاية العام، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند والبرتغال.

ولا يلزم اتخاذ أي إجراء إلا إذا تلقيت إشعارًا عبر فيسبوك يفيد بأنك مؤهل للتسجيل.

وتعمل المصادقة الثنائية على تحسين أمان حساباتك عبر الإنترنت بشكل كبير. ويمكن في الوقت الحالي لأي شخص التسجيل في المصادقة الثنائية.

ومع ذلك، لم يتم استغلال هذه الميزة بشكل كافٍ، حتى من قبل الأشخاص الذين يرجح أن يكونوا مستهدفين من قبل المتسللين، مثل الصحفيين والنشطاء والمرشحين السياسيين وغيرهم.

ومع Facebook Protect، عملت فيسبوك على جعل التسجيل واستخدام المصادقة الثنائية أمرًا سهلاً قدر الإمكان لهذه المجموعات من الأشخاص من خلال توفير تجربة مستخدم ودعم أفضل.

يشمل أعضاء Facebook Protect من فيسبوك

كما بدأت بمطالبتهم باستخدامها. وتعتقد الشركة أن هذه خطوة مهمة لهذه المجتمعات المستهدفة بشكل كبير. وفي الاختبار المبكر، أدى تبسيط طريقة التسجيل وتحسين دعم العملاء وفرض Facebook Protect إلى رفع معدلات التبني إلى أكثر من 90 في المئة في شهر واحد لهذه المجموعات.

ويبدأ الموقع بتنفيذ القاعدة الجديدة خلال الأشهر المقبلة في جميع أنحاء العالم. بينما يسري هذا المطلب بالنسبة للأعضاء في الولايات المتحدة في وقت ما في منتصف شهر فبراير إلى أواخره.

واعترفت الشركة بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى يتمكن جميع المستخدمين من الامتثال للقاعدة الجديدة.

وقال رئيس السياسة الأمنية في ميتا، ناثانيال جليشر: تسير الأمور بشكل جيد. نحن نرى أكثر من 90 في المئة من الأشخاص ينجحون في التمكين قبل تلك الفترة الإلزامية.