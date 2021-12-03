التعديل الأول عبر ويكيبيديا يباع باعتباره NFT

يبيع جيمي ويلز، المؤسس المشارك لويكيبيديا، تعديله الأول للموسوعة المجانية على أنه رمز غير قابل للاستبدال، أو NFT.

وتمثل الرسالة الأولى التي نشرها الشريك المؤسس عبر الموسوعة المجانية لحظة فريدة في تاريخ الإنترنت. وأصبحت الموسوعة منذ ذلك الحين أكبر مستودع للمعلومات المجانية على الإنترنت.

وتم نشر الموسوعة بأكثر من 300 لغة، وقام بتحريرها آلاف المتطوعين وقرأها الملايين من الباحثين عن المعرفة.

وتجري دار كريستيز للمزادات عملية البيع في الفترة من 3 إلى 15 ديسمبر. وتبيع NFT جنبًا إلى جنب مع Strawberry iMac الذي كان يستخدمه ويلز خلال فترة إطلاق ويكيبيديا.

وتوجه الأموال نحو القضايا الخيرية و WikiTribune Social، وهي شبكة اجتماعية مدعومة من التبرعات أطلقها ويلز في عام 2019.

ويمثل NFT الذي يريد ويلز بيعه مفتاحًا لإصدار مبكر جدًا من ويكيبيديا، التي ظهرت لأول مرة في 15 يناير 2001.

وقال ويلز: ما تراه معروضًا هو شكل ويكيبيديا في اللحظة التي قمت فيها بإعداد البرنامج. ويتم إطلاق الصفحة الفردية للجمهور عبر الويب.

وكما هو الحال مع ويكيبيديا نفسها، يتمكن أي شخص من مشاهدتها وتحريرها. ولكن جميع التغييرات تعود بعد خمس دقائق، وتعيدها إلى حالتها الأصلية مع تعديل واحد يقول “مرحبًا أيها العالم”.

ويقوم NFT بترميز عقد ذكي يمنح المشتري سيطرة على هذا الموقع. ويمكن للمشتري تغيير النافذة للتراجع عن التعديلات. وإذا أراد ذلك، فإن بإمكانه إيقاف تشغيل التحرير أو إيقاف تشغيل الصفحة. كما يمكنه أيضًا اتباع نهج عدم التدخل والسماح لويلز بإدارة الصفحة نيابة عنه.

ويشبه المشروع من الناحية المفاهيمية عملية بيع سابقة قام بها تيم بيرنرز لي، الذي قام بكتابة التعليمات البرمجية المصدرية لأول متصفح ويب وتبرع بعائدات بيعه للأعمال الخيرية.

وكان بإمكان ويلز بيع التحكم بالموقع دون استخدام تقنية البلوك تشين. ولكن يقول إن فكرة الملكية المسجلة التي يمكن التحقق منها علناً أجبرته على ذلك.

ويكيبيديا موجودة بأكثر من 300 لغة

تعتبر منصة WikiTribune Social بمثابة تجربة في الشبكات الاجتماعية المدفوعة وبديل لفيسبوك وتويتر. ولكن لا تشبه المنصات التي تقيد الوصول باستخدام الرموز المميزة للعملات المشفرة الباهظة الثمن.

ويمكنك الانضمام مجانًا أثناء تشجيع الأعضاء على الدفع مقابل الاشتراك، على غرار نموذج الرعاية الخاص بموسوعة ويكيبيديا – وهي إستراتيجية تهدف إلى إزالة الحوافز المضرة التي يمكن أن تنشئها الخدمات المدعومة بالإعلانات عبر الإنترنت.

ولدى ويلز علاقة عامة متناقضة مع تقنية البلوك تشين. وبينما تقبل مؤسسة ويكيميديا ​​التبرعات بواسطة بيتكوين، يقول إن الأموال التي تم جمعها من خلال ذلك لم تكن ضخمة.

ويعتقد أن العديد من التطبيقات المقترحة للتكنولوجيا عبر الموسوعة مضللة، مثل السماح للأشخاص بالدفع للمحررين مقابل أفضل التعديلات باستخدام العملة المشفرة.