أهم المعلومات التي قد لا تعرفها عن ريديت

تعتبر منصة ريديت إحدى أهم وأشهر منصات مشاركة المحتوى عبر الإنترنت، بالإضافة لكونها من أوائل منصات التواصل الاجتماعي.

وتمتاز منصة ريديت بمحتواها الكبير للغاية الذي يشمل الكثير من المواضيع التي تهم الجميع، كما تضم مجموعة كبيرة من المشاركين.

وقد بدأت المنصة عملها في عام 2005 على يد مجموعة من زملاء السكن في جامعة فيرجينا بالولايات المتحدة.

وأصبحت قيمة منصة ريديت تقدر اليوم بأكثر من 10 مليار دولار تقريبًا، وذلك بفضل محتواها الكبير وتأثيرها الأكبر.

اعتمدت المنصة في البداية على الزوار المزيفين

عندما تقرر إنشاء موقع جديد، فإنك تبدأ بتجهيز الموقع والمحتوى الخاص به وتقوم بنشره، ومن ثم تنتظر حتى ينتشر الموقع ويجذب الزوار.

ولكن اختلفت هذه الخطوات قليلًا مع منصة ريديت، حيث تهدف المنصة لجمع المحتوى المقدم من قبل الزوار، لذلك لن تستطيع نشر محتوى دون وجود زوار ومجتمع يضيف هذا المحتوى ويضعه داخل الموقع.

ودفع ذلك مؤسسي الموقع ومديرين للإعتماد على نشر المحتوى بنفسهم، ولكن تحت أسماء مزيفة.

وقد أوضح Steve Huffman أحد المشاركين في تأسيس الموقع هذا الأمر في درس له كان يقدمه في منصة Udacity التعليمية.

وقال بأن هذا الأمر قدم لهم ميزتين هامتين، حيث ساعدهم على تحديد نوعية المحتوى التي يرغبون بها في المنصة، كما جعل مجتمع ريديت يبدو وكأنه حي وليس آليًا.

لم تسمح ريديت بالتعليقات في بدايتها

أصبحت التعليقات جزءًا كبيرًا من تصميم ريديت في هذه الأيام، ولكن لم تكن المنصة تتيح التعليقات في بدايتها.

وقد أبدى بعض المستخدمين استيائهم من استخدام المنصة لنظام التعليقات وتقليدها لباقي المنصات.

وظهرت التعليقات للمرة الأولى في منصة ريديت مع نهاية عام 2005، ويعني ذلك منذ أكثر من 16 عامًا.

حصلت ريديت على ثلاثة جوائز من موسوعة جينيس

قام أحد مستخدمي المنصة بتطوير موقع خاص به يعتمد على فكرة تبادل الهدايا عبر منصة ريديت.

وكان موقع RedditGifts يطلب منك تسجيل الدخول وتسجيل بياناتك فيه، وبعد ذلك يتم المطابقة بين هذه البيانات بشكل عشوائي حتى تحصل على هدية مفاجئة من أحد المستخدمين الذين سجلوا بياناتهم سابقًا في الموقع.

وقد حازت هذه الفكرة على إعجاب الجميع لدرجة أن المنصة قامت بشراء الموقع المنفصل وضمه لها في عام 2011.

وقدم الموقع أكبر تجربة لمشاركة الهدايا حول العالم في عام 2014، وقد شارك في هذه التجربة أكثر من 200 ألف مستخدم.

وحاز الموقع على جائزة من موسوعة جينيس لثلاثة مرات متتالية بفضل حجم تبادل الهدايا الذي تم عبره.

كما شارك الكثير من المشاهير في عملية تبادل الهدايا ومن ضمنهم بيل جيتس الذي شارك لأكثر من مرة متتالية.

يتابع المشاهير والسياسيين المنصة باستمرار

تمتلك منصة ريديت مجموعة كبيرة من المواضيع التي يطلق عليها r/IAmA، وتضم هذه المواضيع مجموعة أسئلة موجهة خصيصًا للمشاهير من متابعي المنصة.

ويتابع الكثير من المشاهير منصة ريديت، حيث استضافت الكثير من المقابلات لشخصيات مشهورة في مختلف المجالات.

وتعتبر مقابلة باراك أوباما عبر المنصة إحدى أشهر المقابلات التي تمت فيها، حيث حصلت على أكثر من 230 ألف تعليق وسؤال.

لتصبح بذلك إحدى أكبر المواضيع الموجودة داخل المنصة وعبر الإنترنت بشكل عام.

تؤثر ريديت بشكل كبير على أسواق الأسهم

تمكنت منصة ريديت من التأثير بشكل كبير على سوق الأسهم والأموال في بداية هذا العام.

وقام المستخدمون بدعم شركة GameStop التي كانت تعاني من الخسائر الفادحة، وقد إرتفعت قيمة أسهم الشركة بشكل كبير بعد دعم المستخدمين لها، لتصل إلى أرباح تتجاوز 120٪ تقريبًا من قيمتها الأصلية.

وبينما لم يدم هذا التأثير كثيرًا ولم يتسبب في سقوط بورصة الأسهم في وول ستريت، إلا أنه أثر بشكل كبير عليها وجعل الكثيرين يهتمون بمنصة ريديت.