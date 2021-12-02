مساعد أمازون يستجيب لصوت المياه الجارية

وسعت شركة أمازون نطاق اكتشاف الصوت للإجراءات الروتينية لمساعدها الصوتي أليكسا، بالإضافة إلى إتاحة مهارة إعادة تعبئة الوصفات الطبية لعملاء Amazon Pharmacy.

ووصفت الشركة التغييرات في التحديثات الشهرية لأليكسا لشهر نوفمبر، التي تشمل أيضًا طرح وضع المحادثة في الولايات المتحدة، وأن جهاز Echo Show 15 القابل للتركيب على الحائط يبدأ بالشحن في الأسبوع المقبل.

وأعلنت أمازون لأول مرة عن خططها لدعم الأصوات المخصصة في حدث الخريف في شهر سبتمبر. ولكن لا يبدو أنك قادر على برمجة أصوات مخصصة حتى الآن.

وأضافت الشركة صوتين جديدين يمكنك إخبار أليكسا بالتعرف عليهما. ويمكن للجهاز مع التحديث الجديد الاستماع إلى أصوات المياه الجارية وتصفير الأجهزة.

وإذا كنت تريد أن يكتشف أليكسا رنين مجفف الملابس، على سبيل المثال، يمكنك إعداد الإجراءات الروتينية لأليكسا لكي ترسل إشعارًا إليك عند إيقاف تشغيل المجفف.

وفي السابق، كان الجهاز يتعرف على نباح الكلاب وبكاء الأطفال والشخير وتحطم الزجاج، بالإضافة إلى صفير إنذار الدخان.

بالإضافة إلى ذلك إذا كنت أحد عملاء Amazon Pharmacy، فإن بإمكان الآن قول عبارة “أليكسا، أعد ملء أدويتي” عندما تحتاج إلى إعادة تعبئة الوصفات الطبية الخاصة بك.

ويزودك أليكسا بتحديثات حول موعد تسليم الأدوية الخاصة بك. ويمكنك أيضًا أن تطلب من أليكسا الاتصال بـ Amazon Pharmacy إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة.

وفي الماضي، كانت القدرة على طلب إعادة التعبئة من خلال أليكسا متاحة لعملاء صيدلية Giant Eagle فقط.

يمكن لعملاء صيدلية أمازون طلب الأدوية من خلال أليكسا

طرحت أمازون أيضًا وضع المحادثة بالكامل للجيل الثالث من جهاز Echo Show 10 في الولايات المتحدة، وهو أمر بدأت بإضافته إلى الأجهزة في شهر نوفمبر.

ويمكنك الاشتراك في الميزة عبر قول عبارة “أليكسا، انضم إلى المحادثة”. ويمكنك بعد ذلك التحدث بشكل طبيعي مع أليكسا دون استخدام كلمة تنبيه.

وتلاحظ أمازون أيضًا أن أي شخص في الغرفة يمكنه التحدث مع أليكسا. ويستجيب المساعد أثناء وضع المحادثة إذا تم توجيه الحديث إليه بشكل مباشر ويتوقف أيضًا مؤقتًا إذا تمت مقاطعته.

وتعرف أن وضع المحادثة قيد التشغيل عن طريق الحد الأزرق الذي يظهر حول شاشة Echo Show. ويمكن القول “غادر المحادثة” عندما تريد إيقاف تشغيله.