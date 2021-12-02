مايكروسوفت لديها إصدار مستقل جديد من تيمز

أصدرت شركة مايكروسوفت Teams Essentials، وهو أول إصدار مستقل لها من تيمز للشركات الصغيرة.

ويتم تسعير Teams Essentials بسعر 4 دولارات لكل مستخدم شهريًا. ويوفر الوصول إلى ميزات الاجتماع الأساسية لمنصة تيمز دون تجميع تطبيقات أوفيس النموذجية التي تتطلب خطة Microsoft 365 أكثر تكلفة.

وهذا الإصدار المستقل يجعل تيمز أكثر من منافس لمنصة Zoom، حيث تلغي مايكروسوفت وظائف القنوات الشبيهة بمنصة سلاك لصالح واجهة دردشة أكثر بساطة والتركيز على الاجتماعات ومكالمات الفيديو.

وتوضح الشركة أن التطبيق هو العرض الأول المستقل لتيمز المصمم خصيصًا مع وضع الشركات الصغيرة في الاعتبار، إذ إنه يجمع الميزات التي تحتاجها الشركات الصغيرة لخدمة العملاء، بما في ذلك مكالمات الفيديو الجماعية غير المحدودة لمدة تصل إلى 30 ساعة، مجموعة الدردشة ومشاركة الملفات والتقويم.

ويملأ Teams Essentials الفجوة للشركات الصغيرة التي كانت موجودة منذ إطلاق تيمز منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وكان على الشركات الصغيرة اختيار خطة Microsoft 365 Business Basic – بسعر 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا وزيادة إلى 6 دولارات في شهر مارس – أو المنافسين مثل Zoom وسلاك و Google Workspace.

وتتمحور الاختلافات بين خطط Teams Essentials و Microsoft 365 Business Basic بشكل أساسي حول وظائف تيمز والتخزين السحابي.

ولا يقدم Teams Essentials سوى سعة تخزينية تبلغ 10 جيجابايت عبر OneDrive، مقارنةً بسعة 1 تيرابايت المتوفرة في Business Basic.

ويفتقر Teams Essentials أيضًا إلى وظائف تسجيل الاجتماعات والنصوص والترجمة في الوقت الفعلي والغرف الفرعية وتكامل السبورة البيضاء.

هذا الإصدار المستقل من مايكروسوفت تيمز ينافس Zoom

يتخلى Teams Essentials أيضًا عن وظائف الفرق والقنوات في تيمز. نتيجة لذلك فإنه أكثر استهدافًا للشركات التي تعتمد على تطبيقات مثل تيمز أو Zoom لمكالمات الفيديو والاجتماعات. ومع ذلك، تظل الدردشة الخاصة والجماعية تعمل في Teams Essentials.

وتستهدف مايكروسوفت الشركات الصغيرة التي اعتمدت على Zoom. ويمثل تقديم إصدار مستقل من تيمز خطوة كبيرة في التنافس مع Zoom وحتى Google Workspace.

وترى مايكروسوفت فرصة لجذب الشركات الصغيرة التي تحاول تحقيق التوازن بين عدد من الأدوات التي لا تعمل دائمًا معًا.

وإذا كنت جزءًا من شركة صغيرة في الوقت الحالي، فيمكنك استخدام Zoom لمكالمات الفيديو، وسلاك للدردشة الجماعية، و Google Workspace للبريد الإلكتروني والتقويم.

وعملت جوجل خلال الفترة الماضية على جعل تطبيقات الدردشة والاتصالات متركزة في جيميل، مع فتح Google Workspace للجميع لاستخدامها. بينما يحتوي سلاك على عمليات تكامل للتطبيقات تحاول جعل هذه التطبيقات المنفصلة أكثر سلاسة في الاستخدام.

ويفتقر Teams Essentials إلى قابلية توسيع التطبيق لتجميع كل حلول الأعمال الصغيرة المنفصلة معًا. وتعمل عملاقة البرمجيات على تضمين تكامل تقويم جوجل في Teams Essentials قريبًا.

وإذا كنت شركة صغيرة تدرس تكلفة استخدام Zoom و Google Workspace وسلاك وغيرها من الأدوات، فقد يبدو Teams Essentials مناسبًا مقابل 4 دولارات لكل مستخدم شهريًا.