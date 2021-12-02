كوالكوم لديها منصة الألعاب Snapdragon G3x Gen 1

تعمل شركة كوالكوم على زيادة استثماراتها في الألعاب من خلال منصة الألعاب الجديدة Snapdragon G3x Gen 1، التي يمكن للمصنعين استخدامها لصنع أجهزة الألعاب المحمولة التي تشبه نينتندو سويتش أو Steam Deck.

وتهدف منصة الألعاب Snapdragon G3x Gen 1 إلى توحيد جميع تقنيات Snapdragon Elite Gaming في منتج واحد.

وتمثل Snapdragon G3x Gen 1 عبارة عن منصة قائمة على نظام أندرويد مصممة للسماح لك بلعب ألعاب أندرويد أو بث الألعاب من وحدة التحكم أو الحاسب الشخصي أو ممارسة الألعاب عبر خدمات الألعاب السحابية.

وأساس المنصة هو شريحة G3x الجديدة. وتحتوي على وحدة معالجة الرسومات Adreno، على غرار رقاقات الهواتف الذكية الحالية من كوالكوم، التي تتيح لك ممارسة الألعاب بمعدل تحديث يصل إلى 144 إطارًا في الثانية.

كما أنها تدعم sub-6Hz 5G و mmWave و Wi-Fi 6E للشبكات السريعة. وإذا كنت ترغب في توصيل الأجهزة التي تعمل بنظام G3x بشاشات أخرى، فإن الشريحة تدعم الإخراج إلى شاشة 4K أو الربط بنظارة رأس للواقع المختلط عبر منفذ USB-C.

وتتضمن G3x أيضًا منصة Snapdragon Sound الخاصة بالشركة، التي تم تصميمها لتحسين جودة الصوت عند الاستماع إلى الموسيقى باستخدام سماعات الرأس اللاسلكية المدعومة.

وللمساعدة في تسويق رؤيتها لما تعتقد أن منصة G3x يمكن أن تفعله. دخلت كوالكوم في شراكة مع شركة Razer عبر جهاز مجموعة مطور.

ويعمل الجهاز المحمول باليد بواسطة شريحة G3x، ويحتوي على شاشة من نوع OLED بقياس 6.65 إنشات تدعم معدلات تحديث تبلغ 120 هرتز.

كما يتضمن كاميرا ويب مدمجة بدقة 1080 بكسل مع ميكروفونين لبث أحداث الألعاب إلى الجماهير.

كوالكوم تحاول احتضان سوق الألعاب

يسجل المطورون المهتمون للحصول على المجموعة من خلال موقع Razer على الويب. ولكن الشركة قالت إنه ليس جهاز Razer.

ولن تكون مجموعة المطورين هذه متاحة للمستهلكين، ويتم تخصيصها للمطورين لتزويدهم بطريقة لاستكشاف قدرات ما تصوره كوالكوم ليكون مستقبل Snapdragon G3x Gen 1.

وقال جاستن كوني، مدير الشراكات العالمية في شركة Razer، في بيان: هذا ليس إعلانًا عن أجهزة Razer. مجموعة مطور Snapdragon G3x عبارة عن جهاز كوالكوم. من خلال العمل مع كوالكوم في هذه الشراكة التعاونية. نهدف إلى جلب المزيد من الناشرين والمطورين وتحقيق رؤيتنا المشتركة لخلق مستقبل الألعاب المحمولة.

وليس من الواضح متى قد نرى أجهزة فعلية من المصنعين للأجهزة الأخرى. وقال ميكا كناب من شركة كوالكوم في إيجاز: نحن نركز على مجتمع المطورين في الوقت الحالي. الأجهزة متروكة لمصنع المعدات من حيث وقت وصولها.

وحققت كوالكوم نجاحًا من خلال منصة XR التي تركز على AR/VR. وتعمل شريحة XR2 على تشغيل نظارة رأس Quest 2 المستقلة.