كوالكوم تعلن عن شريحة Snapdragon 8cx Gen 3

أعلنت شركة كوالكوم عن أحدث شرائحها الرائدة لأجهزة الحاسب Snapdragon 8cx Gen 3، التي، كما يوحي اسمها، تأتي خلفًا لنموذج Snapdragon 8cx Gen 2 للعام الماضي، وتقدم بعض القفزات الكبيرة في الأداء.

وتعتبر Snapdragon 8cx Gen 3 الشريحة الأولى لأجهزة الحاسب العاملة بنظام ويندوز المبنية عبر عملية 5 نانومتر. وتعد بأداء وحدة معالجة مركزية أفضل بنسبة تصل إلى 85 في المئة وأداء أسرع لوحدة معالجة الرسومات بنسبة تصل إلى 60 في المئة مقارنةً بـ Snapdragon 8cx Gen 2.

بالإضافة إلى ذلك تفتخر كوالكوم بأن رقاقاتها الجديدة تقدم أداء أعلى بنسبة 60 في المئة لكل واط عبر منصة x86 التنافسية. كما تدعي كوالكوم أيضًا أن الشريحة تدعم عمر بطارية متعدد الأيام. ولكن لم تقدم الكثير من التفاصيل.

وتتمثل الميزة الرئيسية في الشريحة الجديدة في الاتصال. وتقدم الشركة دعمًا لمودم Snapdragon X55 أو Snapdragon X62 أو Snapdragon X65 5G. وذلك اعتمادًا على نوع إمكانات 5G التي يرغب المصنعون في تقديمها.

بالإضافة إلى ذلك فإن Snapdragon 8cx Gen 3 تدعم Wi-Fi 6 و Wi-Fi 6E. كما تجلب الشريحة أيضًا تحسينات الذكاء الاصطناعي المعتادة.

ويعد Spectra ISP بضبط تلقائي للصورة أفضل وتوازن اللون الأبيض التلقائي والتعريض الضوئي التلقائي لعقد المؤتمرات عبر الفيديو، بالإضافة إلى ميزات إلغاء الضوضاء والصدى للحصول على صوت أفضل.

بالإضافة إلى ذلك كانت الشركة تروج لطاقة وعمر البطارية لشرائح الحاسب المحمول الخاصة بها منذ أن أعلنت لأول مرة عن Snapdragon 8cx Gen 1 في عام 2018.

ولم تحقق الرقاقات نجاحًا، باستثناء الإصدارات المعدلة التي تظهر في أجهزة Surface Pro X المحمولة من مايكروسوفت.

أحدث محاولة من كوالكوم بشأن ويندوز عبر Arm

من الصعب ألا تشعر أن Snapdragon 8cx Gen 3 ليست سوى شريحة مؤقتة عندما تتحدث الشركة عن الجيل التالي من رقاقات الحاسب الشخصي العامل بنظام ويندوز لعام 2023.

وهذه الرقاقات، التي صممها فريق Nuvia، مصممة لوضع معيار الأداء لأجهزة الحاسب الشخصية العاملة بنظام ويندوز. مع الريادة في الأداء المستدام وعمر البطارية، بالإضافة إلى تقديم معالج تنافسي لشرائح M-series من آبل.

وبالإضافة إلى Snapdragon 8cx Gen 3، أعلنت كوالكوم أيضًا عن منصة Snapdragon 7c Plus Gen 3 الجديدة.

ولا تزال Snapdragon 7c Plus Gen 3 مبنية عبر عملية 6 نانومتر. ولكن تعد بأداء أفضل لوحدة المعالجة المركزية المتعددة الخيوط بنسبة تصل إلى 60 في المئة ورسومات أفضل بنسبة 70 في المئة. وذلك مقارنة بـ Snapdragon 7c Plus Gen 2.

ومثل Snapdragon 7c Plus Gen 2، فإن Snapdragon 7c Plus Gen 3 مخصصة لأجهزة الحاسب الشخصية العاملة بنظام ويندوز وأجهزة كروم بوك للمبتدئين. نتيجة لذلك فإنها ليست بنفس قوة Snapdragon 8cx Gen 3 الجديدة.

وبالإضافة إلى تحسينات الأداء، تضيف كوالكوم أيضًا مودم Snapdragon X53 المدمج. ويتيح ذلك 5G عبر رقاقات الحاسب المحمول للمبتدئين من كوالكوم لأول مرة.