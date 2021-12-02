كاميرا كوالكوم التي تعمل دائمًا تعد كابوسًا للخصوصية

أعلنت شركة كوالكوم عن معالجها الجديد الذي يأتي يحمل اسم Snapdragon 8 Gen 1، ولكن لم يكن هذا الإعلان الوحيد في المؤتمر. فقد كشفت الشركة عن تقنية جديدة في المعالج تسمح للكاميرا الأمامية بأن تعمل طوال الوقت.

وتبحث هذه التقنية عن الوجه المسجل لديها كمستخدم رئيسي للهاتف، وعندما تجده، فإنها تلغي قفل الهاتف.

وإذا اختفى المستخدم أو نظر بعيدًا، فإن الكاميرا تقفل الهاتف تلقائيًا. ومن المفترض أن تصل هذه التقنية إلى هواتف أندرويد الرائدة في العام القادم.

وبالرغم من تسويق الشركة لهذه الخاصية كميزة كبيرة لحماية الخصوصية. ولكنها تمثل تهديدًا باختراق الخصوصية أكثر من حمايتها.

كما أن المخاطر التي تمثلها هذه التقنية أكبر كثيرًا من مميزاتها، وذلك بسبب الطريقة التي تستخدم فيها الشركات التقنية البيانات التي تحصل عليها عبر الهواتف.

تستطيع الكاميرا تسجيل صورتك حتى إن لم تكن تستخدمها

تدعي كوالكوم أن هذه التقنية قادرة على فتح قفل الهاتف عبر نظرة واحدة فقط، وذلك لتوفر عليك الوقت أو لحماية الهاتف من الاستخدام في الظروف السيئة.

واستعرضت الشركة هذه التقنية الجديدة عبر فتح قفل هاتف أثناء الوجود في المطبخ وإنشغال يديك. وتقول الشركة إن هذه التقنية تسهل عليك الوصول إلى المعلومات عندما تكون غير قادرًا على إمساك الهاتف.

كما تدعي أن هذه التقنية تمثل خطوة إضافية في حماية خصوصية المستخدمين، حيث يغلق الهاتف نفسه إذا أحس بوجود شخص آخر.

وتساعد التقنية الهاتف على إخفاء المعلومات والمحادثات الحساسة من الشاشة إذا كان هناك من ينظر إليها معك.

وبالرغم من كونها ميزة مريحة أو مفيدة لبعض المستخدمين وفي بعض الحالات. ولكن تمثل خطرًا على الخصوصية.

وتحاول كوالكوم أن تجعل هذه التقنية تبدو مثل المايكرفون الذي يستمع دائمًا ويبحث عن جمل بعينها مثل سيري. ولكن المايكرفون لا يقوم بتسجيل كل ما يستمع إليه، بل يستجيب عند سماعه عبارات بعينها ولا يبحث عنها.

وتعمل الكاميرا التي تعمل دائمًا بشكل مختلف قليلًا، حيث تبحث الكاميرا بشكل مستمر في أوجه المحيطين بها. وبينما لا تعتبر هذه المرة الأولى التي نرى فيها هذه التقنية. ولكن لم تظهر سابقًا في الهواتف الذكية.

وتستخدم أجهزة المنزل الذكية من جوجل مثل Nest Hub Max هذه التقنية، حيث تتعرف على المستخدم وتخصص التجربة. ولكنك لا تحمل جهاز Nest Hub Max معك طوال اليوم. كما أنك لا تخزن معلومات حساسة وصور شخصية ضمنه.

وتضيف جوجل غطاءً يمكنك استخدامه لإغلاق الكاميرا الأمامية في هذه الأجهزة حتى لا تهدد خصوصيتك. ولا يمكنك أن تتخيل وجود مثل هذا الغطاء عبر الكاميرا الأمامية لإغلاقها ومنعها من التجسس عليك طوال اليوم.

وبالرغم من أن أجهزة المنزل الذكية لا تخزن أي معلومات هامة مثل المعلومات البنكية أو غيرها. ولكن تتعرض للكثير من الهجمات الخبيثة بغرض اختراق هذه الكاميرات وإرسال البث المباشر منها للمخترق.

كوالكوم تمثل سابقة مقلقة في مجال الخصوصية

تقول كوالكوم إن المستخدم يستطيع إيقاف هذه التقنية في أي وقت يرغب فيه. كما يمكنه اختيار استخداماتها التي يرغب فيها.

ولا يتم تخزين البيانات التي جمعت عبر هذه التقنية في الخوادم السحابية للشركة. نتيجة لذلك لن تستطيع الشركة الوصول إليها أو بيعها.

وبالرغم من أن معالج كوالكوم الجديد يدعم هذه التقنية. ولكن مصنعي الهواتف قد يختارون حظرها عبر الهواتف. وتستطيع الشركات المصنعة للهواتف التخلي عن التقنية في سبيل حماية خصوصية المستخدمين.

ولكن حتى إن لم تظهر هذه التقنية في جميع هواتف العام القادم، فإن مجرد وجودها أمر مقلق ويمثل خطرًا كبيرًا. وقد نرى بعض الشركات التي تفضل استخدامها للوصول إلى بيانات أكثر يمكن بيعها للمعلنين.