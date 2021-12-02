فيسبوك تخاطر بمستقبلها عبر ميتافيرس

أعلنت شركة فيسبوك في مؤتمرها خلال الشهر الماضي عن إعادة تسمية الشركة لتصبح ميتا، مما يعبر عن اهتمامها بتقنية ميتافيرس.

وبينما لم تكشف شركة ميتا عن كافة التفاصيل المتعلقة بعالم ميتافيرس. ولكنها تخاطر بسمعتها والتحول القادم في سلوك المستهلكين إذا لم تتمكن من حل مشكلة الملكية الرقمية.

ويعني هذا طرق تنفيذ الملكية الرقمية والحفاظ على ملكية الممتلكات الرقمية من السرقة وإثبات هذه الملكية.

ويشك الكثير من المهتمين بتقنيات ميتافيرس في قدرة الشركة على التعامل مع العالم الافتراضي بشكل مناسب.

وينظر إلى الشركة على أنها ليست مستعدة بعد لدخول هذا العالم ودعم حرية التعبير والإبداع عبره، وهو ما يجذب الكثير من المستخدمين إلى عالم ميتافيرس.

ويرى مؤسس شركة برمجيات الألعاب Animoca Brands وأحد المستثمرين في تقنيات ميتافيرس، يات سيو، أن تحركات فيسبوك ليست حقيقية، وذلك حتى تمتلك تعريفًا دقيقًا بشأن مسألة امتلاك الموارد داخل هذا العالم.

وتعني كلمة ميتافيرس مجموعة من العوالم الافتراضية المشتركة التي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت بمختلف التقنيات.

استثمار كبير للأموال في عالم ميتافيرس

بدأ الكثيرون بالاستثمار في عوالم ميتافيرس والمقتنيات الرقمية داخلها. وتم بيع قطعة أرض افتراضية في العالم اللامركزي مقابل 2.4 مليون دولار خلال الاسبوع الماضي.

كما ارتفعت المبالغ المالية التي تم تداولها عبر بيع وشراء رموز NFT في الربع الأخير من هذا العام لتصل إلى 10 مليارات دولار.

وساعد اهتمام فيسبوك بعالم ميتافيرس في زيادة الاهتمام، وذلك دون أن تعلن الشركة عن خطط واضحة. ولكن يرى سيو أن حقوق الملكية وإثباتها هو حجر الأساس الذي يبنى عليه عالم ميتافيرس والتجارة داخله.

فيسبوك تكرر التقنيات السابقة بشكل مختلف

يرى بينوا باجوتو المؤسس المشارك لشركة RTFKT المصنعة للأحذية الافتراضية أن حقوق الملكية الرقمية تتيح للشركات تطوير منتجاتها بإستمرار.

كما يراها أيضًا بمثابة تغير لطريقة تفكير الشركات والعلاقة المباشرة مع المستهلكين، حيث لا تصبح المنتجات قطعًا تباع لمرة واحدة، بل يمكنك إعادة بيع المنتج نفسه أكثر من مرة، ويجب عليك التفكير في كيفية الاستمرار في تحديثه ليظل مناسبًا في هذا العالم.

وتتأثر المنتجات في العالم الواقعي كثيرًا بتقنيات العالم الافتراضي التي تجعل المنتجات في حالة قابلة للتطور دائمًا. ولا تزال الكثير من الشركات التجارية الكبيرة في عالمنا تحاول اللحاق بتطور عوالم ميتافيرس والاستفادة منها.

كما تحاول الشركات القانونية وضع تشريعات جديدة لتناسب عالم ميتافيرس إلى جانب وضع معنى للملكية الرقمية بشكل أوضح.

وتسببت الملكية الرقمية في الكثير من المشاكل للعاملين في مجال القانون حول العالم الذين يحاولون التوفيق بين المفردات وما يحدث في الواقع.

وتعني الملكية في العالم الفعلي احتكار حقوق الوصول والاستفادة من واحد من المصادر المتنوعة. ولكن الأمر يختلف في العالم الرقمي، حيث لا يمكنك مثلًا أن تمتلك الحقوق الكاملة لرمز NFT قمت بشرائه.

ومع ذلك، لا يبدو أن هذا يعيق وصول ميتافيرس إلى الاتجاه السائد، خاصة بالنسبة للشباب الذين يمارسون ألعاب الفيديو أو المستهلكين للأزياء. وقد نرى في الأيام القادمة مزيجًا من الأصول الرقمية تتناسب بسلاسة مع بيئتنا الحقيقية.