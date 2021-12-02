أمازون تقر بأن Appstore لا يعمل عبر أندرويد 12

بعد وقت قصير من طرح شركة جوجل لتحديث أندرويد 12 في شهر أكتوبر، بدأ المستخدمون بملاحظة أنهم غير قادرين على استخدام أي من التطبيقات في متجر تطبيقات أمازون المسمى Appstore.

وظهرت تقارير عن المشكلة في منتدى أمازون منذ أكثر من شهر، ولا يوجد جدول زمني لإصلاح محتمل.

وقال تروي إدواردز، المتحدث باسم أمازون: نحن ندرك ونعمل على حل مشكلة تؤثر في أداء التطبيقات وعمليات التشغيل لعدد صغير من مستخدمي Appstore الذين قاموا بالترقية إلى أندرويد 12 عبر أجهزتهم المحمولة. لا تؤثر هذه المشكلة عبر أجهزة Amazon Fire اللوحية أو أجهزة Fire TV.

ويصف أحد المستخدمين تجربته مع هذه المشكلة في الموضوع عبر منتدى الشركة: لا يزال تطبيق رادار المطر من Appstore يعمل ويقدم لي تنبيهات عبر الإشعارات. ولكن لا يمكنني رؤيتها لأنه تم منعه من العمل بوضع ملء الشاشة بسبب فشل Appstore في العمل بشكل صحيح.

بالإضافة إلى ذلك يقول بعض المستخدمين إنه لا توجد تطبيقات تظهر عند فتح متجر تطبيقات أمازون. بينما يستشهد آخرون بتلقي مطالبات لتحديث تطبيقاتهم عندما لا تكون هناك حاجة إلى تحديث.

واستجاب أحد موظفي الشركة أيضًا للشكاوى في المنتدى، مشيرًا إلى أن الفريق الفني لا يزال يحقق في المشكلة. ولكن لم يقدم الكثير من التفسير للخطأ الذي حدث.

وقد تنبع المشكلة من عدم التوافق بين DRM المدمج في أمازون وأندرويد 12. ويسلط أحد المستخدمين عبر منتدى الشركة الضوء على حل بديل يشير إلى إدارة الحقوق الرقمية المدمجة باعتبارها أصل المشكلة.

مشكلات في التوافق بين DRM المدمج في أمازون وأندرويد 12

في حين أن المشكلة قد تؤثر في عدد صغير من المستخدمين الآن. ولكن هذا العدد يستمر في النمو.

وعندما تقوم بتنزيل Appstore عبر جهاز أندرويد 12، تظهر لافتة في الأعلى تقول: نحن متحمسون بشأن أندرويد 12 أيضًا. للأسف، نحن نعمل على حل بعض المشكلات. نشكرك على سعة صدرك بينما نستعيد متجر التطبيقات “Appstore.

وأطلقت جوجل أندرويد 12 لأول مرة عبر أجهزة بيكسل فقط. ولكن مستخدمي Galaxy S21 تلقوا التحديث أيضًا في منتصف شهر نوفمبر.

وتخطط شركة سامسونج لتقديم التحديث إلى المزيد من هواتفها في المستقبل وكذلك الشركات المصنعة للأجهزة الأخرى، مما يزيد الأمور تعقيدًا بالنسبة إلى عملاقة التجارة الإلكترونية.