أفضل تطبيقات متجر آب ستور هذا الأسبوع

تقدم آبل تطبيق كاميرا افتراضي مميز في هواتف آيفون، حيث يستطيع التطبيق التقاط الصور ومعالجتها بجودة عالية. ولكن يفضل بعض المستخدمون الاعتماد على تطبيقات الكاميرا الخارجية التي يتم تحميلها من متجر آب ستور بفضل مميزاتها الإضافية.

ويدفع هذا الشركات إلى تطوير الكثير من تطبيقات الكاميرا الخارجية التي يمكنها أن تحسن الصور الملتقطة عبر آيفون أو تتيح لك تعديلها بعد التقاط الصورة عبر واجهة التعديل داخل التطبيق.

ويمكنك أن تجد الكثير من تطبيقات الكاميرا الخارجية في متجر آب ستور، ودفعنا ذلك لجمع أفضل تطبيقات تعديل الصور في مقالنا اليوم.

يعمل هذا التطبيق على تحويل جميع الصور التي تلتقطها لتصبح صورًا مرسومة بالحبر الأبيض والأسود.

ولا تعتبر هذه فكرة جديدة أو نراها للمرة الأولى، ولكن يمتاز inkwork بجودته المرتفعة في تحويل الصور وواجهة سهلة الاستخدام.

ويمكنك التحكم في جميع جوانب الصورة وتغيير حجم القلم أو تغيير لون الحبر إن كنت تفضل ذلك.

ويضم التطبيق الكثير من التأثيرات الإضافية التي يمكنك تطبيقها على الصورة لتحولها بشكل كامل لعمل فني.

ويمكنك استخدام التطبيق لتحويل صورك لتبدو وكأنها مرسومة يدويًا في كتاب مصور للقصص.

يأتينا هذا التطبيق من مطوري تطبيق Pro Camera، وهو تطبيق احترافي لتحويل الصور لتبدو وكأنها التقطت بعدسة قديمة.

ويضم التطبيق الكثير من التأثيرات الكلاسيكية على الصور، بالإضافة إلى الكثير من تأثيرات الأفلام القديمة.

وتستطيع استخدام التطبيق لتحول صورك بشكل كامل أو لتضيف عليها تأثيرات مختلفة، كما يمكنك استخدامه مع مقاطع الفيديو.

ويضم التطبيق عدسة خاصة به يمكنك استخدامها لالتقاط الصور أو تستطيع استيراد الصور للتعديل عليها داخل التطبيق.

يهدف هذا التطبيق إلى التعديل على الصور الملتقطة بوضع Portrait في هواتف آيفون التي تدعمه.

ويستطيع التطبيق التعديل على هذه الصور وتغيير مصدر الإضاءة واتجاهه والتحكم فيه بشكل كامل.

كما يسمح لك التطبيق بإضافة مصادر إضاءة جديدة والتحكم في ألوانه، ويغير ذلك من نتيجة الصورة النهائية بشكل كامل.

وبينما يتطلب التطبيق الكثير من التجارب حتى تتمكن من إتقانه، إلا أن نتائجه مميزة للغاية وتغير من شكل الصور تمامًا.

يعمل هذا التطبيق على التخلص من الأشياء المفاجئة والغير مرغوب فيها بداخل الصور مثل طائر أو لوحة إعلانية في مكان غير مناسب.

وقد قدمت جوجل نسخة من هذا التطبيق في نظام أندرويد 12 مع هواتف بيكسل 6، ولكن تعمل التقنية في هذه الهواتف عبر معالج جوجل الجديد.

ويمتلك التطبيق خاصية تلقائية لإزالة جميع الشوائب أو الأشياء الغير مرغوب فيها دون تدخل من المستخدم.