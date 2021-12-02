آبل تقدم برنامج جديد لترقية ماك بوك لشركاء الأعمال

قدمت شركة آبل برنامجًا للشركات فقط يمكن الأعضاء من الحصول على أجهزة الحاسب وترقيتها مقابل رسوم شهرية منخفضة نسبيًا.

وأوضحت تغريدة من ماكس وينباخ صورة لمادة آبل الترويجية “برنامج ترقية أجهزة ماك بوك المحمولة الجديد” التي ظهرت للعميل مع الوصول إلى بوابة الأعمال.

ويبدو أن الصفقة بالشراكة مع CIT Group، وهو بنك لعملاء الأعمال حيث تشارك صفحة البرنامج الأسعار الشهرية لنماذج ماك بوك المختلفة – بدءًا من جهاز MacBook Air بقياس 13 إنشًا مقابل 30 دولار وجهاز ماك بوك برو بقياس 13 إنشًا مقابل 39 دولار وجهاز ماك بوك برو بقياس 14 إنشًا مقابل 60 دولار وجهاز ماك بوك برو بقياس 16 إنشًا مقابل 75 دولار.

وتبدأ العملية كما هو مدرج في الموقع من خلال طلب تمويل أعمال، وما عليك سوى التوقيع على المستندات بعد الموافقة، ومن ثم يصدر CIT Group أمر شراء لشركة آبل نيابة عن الشركة.

وتحمل صفحة الطلب عنوان تحديث Apple M1، وهو ما يوضح النية لدفع الشركات إلى الترقية من أجهزة ماك القائمة على إنتل إلى خلفائها الأكثر قوة وكفاءة في استخدام الطاقة.

ولا توضح المعلومات المتاحة ما إذا كان هناك أي حد أدنى لمبالغ الطلبات المتضمنة لكل مؤسسة بناءً على الحجم أو المسار الدقيق لملكية هذه الأجهزة.

ويمكن للمؤسسات التي لديها حسابات Apple Business و Education عادةً إنشاء طلب شراء للأجهزة والملحقات باستخدام موقع Apple Store خاص.

وتقدم آبل التمويل لهؤلاء الشركاء. ولكن عادةً ما يكون لمبالغ الشراء الكاملة (باستثناء بعض الخصومات الصغيرة).

عرض آبل الجديد ليس للأفراد

يمنح برنامج ترقية ماك الجديد الآن هذه المؤسسات خيارًا لاستئجار أجهزة ماك بوك. بالرغم من عدم ذكر ما إذا كانت الملحقات أو أجهزة الحاسب الأخرى تكون متاحة أم لا.

وبافتراض أن شركة صغيرة تضم خمسة موظفين تحتاج إلى خمسة أجهزة MacBook Air. فمن المحتمل أن تحصل عليها مقابل 150 دولارًا في الشهر. ولكن يتعين عليها الاحتفاظ بها لمدة 90 يومًا على الأقل قبل التمكن من الترقية.

ومع ذلك، فإن هذا يعني أنه بدلاً من دفع 4995 دولار مقدمًا مقابل خمسة أجهزة محمولة. يمكن للشركات الصغيرة الاحتفاظ بها لمدة 33 شهرًا قبل الوصول إلى التكلفة الكاملة.

ويتماشى هذا مع حزمة دعم Small Business Essentials التي أعلنت عنها آبل في شهر نوفمبر. وتتيح للشركات الناشئة الصغيرة العمل والاستثمار في أجهزة آبل دون إنفاق الكثير من المال.