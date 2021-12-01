Nook GlowLight 4 .. قارئ الكتب الإلكترونية الجديد

أعلنت شركة بيع الكتب Barnes & Noble عن جهاز القراءة الإلكترونية الجديد Nook GlowLight 4، وهو قارئ إلكتروني بقيمة 149 دولار يوفر تصميمًا محدثًا، والمزيد من سعة التخزين، وشحن USB-C.

تم الإعلان عن آخر قارئ إلكتروني مخصص لـ Nook، وهو GlowLight 3، قبل 49 شهرًا في الأول من شهر نوفمبر 2017، بالرغم من أن Barnes & Noble قد أعطت علامة Nook التجارية صحوة بسيطة في وقت سابق من هذا العام من خلال Nook 10، وهو حاسب لوحي من لينوفو بقيمة 130 دولار.

ولا يبدو أن Nook GlowLight 4 الجديد يختلف كثيرًا مقارنة بنموذج 2017. إذ إن الشاشة عبارة عن شاشة متطابقة بقياس 6 إنشات وبكثافة 300 بكسل لكل إنش ومزودة بإضاءة خلفية مدمجة ووظيفة درجة حرارة اللون القابلة للتعديل، بالرغم من أن الشركة قلصت الحافات والحجم الكلي للنموذج الجديد.

وتمت زيادة عمر البطارية، مع ما يصل إلى 50 يومًا من الشحن مرة واحدة. وقد تم مضاعفة مساحة التخزين أربع مرات من 8 جيجابايت إلى 32 جيجابايت.

وتأتي هذه الترقيات الجديدة أيضًا مع زيادة في الأسعار قدرها 30 دولار. وأصبحت تكلفة Nook GlowLight 4 نحو 149 دولار، بزيادة من 119 دولار لجهاز Nook GlowLight 3.

ولا تضيف شركة Barnes & Noble المزيد من الميزات المهمة مثل العزل المائي أو المزيد من المواد المتميزة.

وكانت Barnes & Noble واحدة من أولى الشركات التي أضافت هاتين الميزتين مع GlowLight Plus لعام 2015، الذي قدم تصميمًا أنيقًا من الألومنيوم قبل فترة طويلة من قيام أمازون باستخدامه ضمن Oasis.

وكان Nook أيضًا مقاومًا للماء قبل سنوات من جعل أمازون و Kobo هذا المعيار في معظم مجموعات منتجاتهم.

قارئ الكتب الإلكترونية يأتي مقابل 150 دولار

بالنظر إلى سعره البالغ 149 دولار، فإن Nook GlowLight 4 يعد أغلى من نموذج Paperwhite الجديد من أمازون. الذي يبدأ من 139 دولار ويحتوي على شاشة أكبر ومقاومة للماء وواجهة أكبر للكتب الإلكترونية.

كما أنه يتطابق بشكل ضعيف مع خط Libra الخاص بـ Kobo، الذي يبلغ سعره المبدئي 159 دولار. ولكن يضيف شاشة أكبر وأفضل ومقاومة للماء ويسهل الوصول إلى كتب المكتبة المستعارة.

وتمثل الميزة الحقيقية الوحيدة التي يقدمها Nook GlowLight 4 هي الأزرار الفعلية لقلب الصفحة. ويجعله ذلك أرخص قارئ إلكتروني رئيسي يقدم مثل هذه الميزة.

ومع ذلك، يبدو أن GlowLight 4 قد يكون مجرد بداية. وتعهد جيمس داون، الرئيس التنفيذي لشركة Barnes & Noble في بيان صحفي مصاحب، بأن تستثمر Barnes & Noble الآن بشكل كبير في خط منتجات Nook، مشيرًا إلى خطط لإعادة تنشيط Nook في الأشهر والسنوات المقبلة.

وبالرغم من أن Barnes & Noble لا يزال أمامها طريق طويل قبل أن تلحق بأمازون أو Kobo، فإن وجود لاعب منافس ثالث في مساحة القارئ الإلكتروني مفيد.

ومن المقرر طرح Nook GlowLight 4 للبيع عبر موقع Barnes & Noble وفي المتاجر في الثامن من شهر ديسمبر.