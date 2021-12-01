مستخدمو مايكروسوفت إيدج غير راضين عن دمج Zip

تواجه شركة مايكروسوفت الكثير من الانتقادات بسبب التخطيط لدمج تطبيق التمويل القصير الأجل في متصفحها للويب.

ويسمح التطبيق للمستخدمين بإجراء عمليات شراء على الفور والدفع مقابلها في تاريخ لاحق.

وفي السنوات الأخيرة، أنشأ المتصفح مجموعة من المستخدمين الذين انجذبوا إلى أمان متصفح مايكروسوفت، بالإضافة إلى الميزات بما في ذلك القراءة الغامرة والمجموعات التي تحفظ صفحات الويب أو الملاحظات وعلامات التبويب العمودية والقدرة على التقاط لقطات شاشة مباشرة من صفحة ويب.

وقبل أسبوعين، قالت الشركة إنها تخطط لدمج تطبيق يسمى Zip مباشرة في مايكروسوفت إيدج.

ويتيح تطبيق اشتر الآن، وادفع لاحقًا، الذي كان يعرف باسم Quadpay، للمتسوقين تقسيم عمليات الشراء إلى أقساط متساوية حتى يحصلوا على سلعهم مقدمًا. بدلاً من الاضطرار إلى الانتظار حتى يتم سداد سعرها بالكامل.

وقدمت الشركة الخدمة في وقت سابق من هذا الشهر. ويرى الآن بعض المستخدمين أنها مدمجة في متصفحاتهم بعد التحديث إلى الإصدار 96.

ويتم عرض خيار التسجيل واستخدام Zip في صفحات الدفع. ويظهر في نفس المنطقة التي تدخل فيها رقم بطاقتك الائتمانية ضمن المتصفح.

ويظهر Zip عندما يكتشف المتصفح أن تكلفة شرائك تتراوح بين 35 دولار و 1000 دولار، وهو النطاق السعري الذي يمكن أن تغطيه الخدمة.

بينما يتيح لك Zip إجراء عمليات شراء دون إنفاق أي شيء مقدمًا، فإن هذا يأتي في مقابل أربع دفعات دون فوائد على مدى ستة أسابيع.

ومع ذلك، فإن الخدمة ليست مجانية من الناحية الفنية، إذ إنها تتقاضى دولار واحد لكل دفعة تقوم بها. ويعني ذلك أنك تنفق 4 دولارات إضافية على عملية الشراء، بغض النظر عن السعر.

ويمنحك المتصفح خيار الدفع من خلال Zip افتراضيًا، سواء كان المتجر يوفر الخيار أم لا. وفي صفحة دعم مايكروسوفت، تشير الشركة إلى أنه يتعين على التجار الاتصال بالشركة إذا كانوا لا يريدون أن يستخدم العملاء الخدمة.

مايكروسوفت إيدج يتيح إجراء عمليات الدفع عبر Zip

تعرضت الميزة لانتقادات شديدة، مع انزعاج بعض المستخدمين من إبطاء البرمجيات الإضافية لتجربة التصفح. بينما كان البعض الآخر قلقًا بشأن التداعيات المالية المحتملة على المستخدمين.

ولطالما كما كانت خدمات اشتر الآن، وادفع لاحقًا هدفًا للمجرمين، الذين يمكنهم استغلالها للحصول على سلع مجانية، لأنهم عادةً لا يتحققون من درجات الائتمان.

علاوة على ذلك لم توضح الشركة بعد ما إذا كان دمج هذا التطبيق في المتصفح يعطي رؤية أوضح لعادات تصفح المستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك يمتلك المتصفح رمزًا ترويجيًا مدمجًا وتنبيهات قسيمة، بالإضافة إلى مقارنات أسعار المنتج التي تظهر أثناء التسوق.

وتبذل الشركة قصارى جهدها لتوضيح أنها لا تجمع رسومًا لتوصيل المستخدمين بمقدمي القروض. نتيجة لذلك ليس من الواضح سبب اجبارها للمشترين والبائعين على عرض لم يطلبه أحد.