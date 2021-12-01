كيفية مشاركة الألعاب عبر متجر Steam للألعاب

يعتبر متجر Steam للألعاب أحد أفضل وأقوى متاجر الألعاب المتاحة لأجهزة ويندوز بفضل مكتبته الكبيرة من العناوين والتخفيضات التي يقدمها.

وتصدر أغلب الألعاب لأجهزة الحاسب الشخصي عبر متجر Steam بالإضافة إلى بعض المتاجر الأخرى.

ويقدم المتجر خاصية مميزة تسمح لك بمشاركة الألعاب التي قمت بشرائها مسبقًا مع أحد أفراد عائلتك دون تكلفة إضافية.

استخدام مشاركة الألعاب عبر متجر Steam

تسمح هذه الخاصية لأي شخص تعطيه صلاحيات المشاركة في مكتبة الألعاب الخاصة بك بأن يقوم بتثبيت الألعاب التي يرغب بها في حاسوبه.

ولا يحتاج المستخدم الإضافي إلى شراء الألعاب أو دفع أي تكاليف إضافية حتى يتمكن من استخدام هذه الخاصية.

ولكن توجد بعض الألعاب التي لا تسمح بمشاركتها مع المستخدمين الآخرين، وتكون أغلبها من الألعاب الجماعية.

ويمكنك أن تشارك ألعاب مع خمسة مستخدمين آخرين و 10 أجهزة إضافية في المجمل.

ولا يسمح لك متجر Steam باختيار الألعاب التي يتم مشاركتها مع المستخدمين بعينه، ونتيجًة لذلك فإن جميع ألعاب يتم مشاركتها مع المستخدمين الآخرين.

ولا يمكن لأكثر من مستخدم أن يقوم بتشغيل اللعبة في آن واحد، وذلك يعني أن مستخدم واحد فقط يستطيع تشغيلها في أي وقت طوال اليوم.

خطوات مشاركة الألعاب عبر المتجر

تحتاج إلى تفعيل خاصية Steam Guard في المتجر قبل مشاركة الألعاب، وتعتبر خاصية Steam Guard نسخة المتجر من المصادقة ثنائية الخطوات، ولكن لا يمكنك ربط المتجر بتطبيقات المصادقة الثنائية الخارجية.

ويمكنك القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى إعدادات متجر Steam الخاص بك، ومن ثم اختر إعدادات الحساب عبر القائمة في الجهة اليسرى.

بعد ذلك قم بالضغط على إدارة حساب Steam Guard للأمان، ويعرض لك التطبيق ثلاثة اختيارات لتفعيل الخاصية، حيث تستطيع استقبال رموز الأمان عبر البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق Steam للهاتف أو إيقاف الخاصية تمامًا.

قم بتفعيل الاختيار المناسب لك حتى تستقبل الأكواد الخاصة بالتفعيل.

عندما تحاول تسجيل الدخول في المرة القادمة إلى متجر Steam، فإنه يطلب منك إدخال كود خاص يرسله لك في البريد الإلكتروني.

وتحتاج لإتباع الخطوات التالية حتى تقوم بتفعيل مشاركة الألعاب مع الأجهزة الأخرى.

قم بتسجيل الدخول بإستخدام حسابك على الجهاز الإضافي، وتوجه في البداية إلى قائمة إعدادات حسابك عبر المتجر.

بعد ذلك اختر حسابات الأسرة، وتجد هناك اختيارًا يسمح لك بمشاركة مكتبة ألعاب مع هذا الجهاز.

قم بتفعيل هذا الاختيار ومن ثم قم بتسجيل الخروج من الحساب الرئيسي الذي يمتلك الألعاب.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الرئيسي في جهازك الرئيسي، وتوجه إلى اختيار العائلة مجددًا.

وتجد هذه المرة اسم حسابك صديقك موجودًا في قائمة أسفل قسم الأسرة.

بعد ذلك اضغط على علامة التفعيل إلى جواره ومن ثم اضغط موافق حتى يتم مشاركة مكتبة الألعاب.

وعندما تعود إلى مكتبة الألعاب الخاصة بك لتحميل أي لعبة تجد مجموعة كبيرة من الألعاب الخاصة بأصدقائك متاحة أمامك للتحميل كما ترغب.