كيفية تحديث تعاريف الأجهزة في ويندوز 11

يعمل ويندوز 11 على تحديث تعاريف الأجهزة بشكل تلقائي دون تدخل من المستخدم وذلك مع أغلب الأجهزة التي تستخدمها معه.

ولكن يحتاج بعض المستخدمين إلى تحديث تعاريف أجهزتهم بشكل تلقائي من أجل الحصول على أفضل أداء من هذه الأجهزة.

كما تحتاج بعض الأجهزة إلى تعاريف خاصة بها مثل بطاقات الرسوميات أو بطاقات الصوت الاحترافية لذلك يجب عليك تحديثها يدويًا.

ولا يجب عليك أن تحاول تحديث تعاريف الأجهزة إذا كانت تعمل بشكل جيد أو لم تكن تعاني من مشاكل في استخدامها.

الطريقة الآمنة لتحديث تعاريف الأجهزة في ويندوز 11

يعمل ويندوز 11 كما قلنا على تحديث الأجهزة بشكل تلقائي عندما تقوم بتحديث النظام دائمًا، ويعني هذا أنك تحتاج لانتظار تحديث النظام حتى يتم تحديث التعاريف بشكل تلقائي.

ويدفع ذلك الكثيرين إلى تحديث التعاريف بشكل يدوي دون الحاجة إلى أنتظار ويندوز 11 وتحديثه التلقائي.

كما تقوم بعض الشركات بإصدار تحديثات تكميلية لأجهزتها حتى تعالج بعض المشاكل التي ظهرت أو لتحسن أداءها.

ويمكنك الوصول إلى التحديثات التكميلية لتعاريف الأجهزة في ويندوز 11 عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى إعدادات النظام في ويندوز 11 عبر قائمة إبدأ أو الضغط على زري علامة الويندوز وحرف i.

ثم اختر قسم تحديثات ويندوز من القائمة اليسرى في الشاشة.

بعد ذلك اختر الاختيارات المتقدمة للتحديثات.

ثم توجه إلى اختيار التحديثات الاختيارية عبر قائمة التحديثات الموجودة في النافذة أمامك.

تجد بعد ذلك مجموعة من التحديثات الاختيارية الموجودة للأجهزة في حاسوبك، ويمكنك اختيار الأجهزة التي ترغب في تحديثها من القائمة كما ترغب.

بعد ذلك اضغط على اختيار تثبيت التعاريف التي ترغب فيها مباشرةً عبر هذه القائمة.

ويفضل دائمًا أن تقوم بإعادة تشغيل النظام حتى يتم تثبيت التحديثات بشكل جيد والتأكد من عملها دون مشاكل.

تثبيت التعاريف عبر موقع الأجهزة

تستطيع دائمًا التوجه إلى موقع الشركة المصنعة للجهاز الخاص بك وبعد ذلك تحميل التعاريف الخاصة بالجهاز.

ويمكنك مراجعة نسخة التعاريف ومقارنتها بالنسخة التي تمتلكها مثبتة في جهازك، وتعتبر هذه خطوة هامة تحديدًا عند تحديث بطاقات الرسوميات.