تفعيل خاصية DNS عبر بروتوكول HTTPS في ويندوز 11

يضم ويندوز 11 مجموعة كبيرة من الإعدادات الخاصة بالأمان والحماية، وتعمل هذه الإعدادات على توفير خصوصية أكبر للمستخدمين وحمايتهم أثناء تصفحهم للإنترنت وخلال التعاملات المالية عبره.

ونتيجةً لذلك يجب عليك تفعيل هذه الاختيارات واستخدامها إذا كنت تستخدم حاسوبك في الكثير من الأعمال.

كما تحتاج لتفعيل هذه الاختيارات إذا كنت تتداول الكثير من المعلومات الحساسة عبر حاسوبك أو كان جزءًا من نظام شركتك.

وتعتبر خاصية DNS عبر بروتوكول HTTPS إحدى أهم الخواص الأمنية الموجودة في ويندوز 11، وهي تسمح لك بتشفير إتصال الإنترنت الخاص بك عبر هذا البروتوكول لتأمينه بشكل أفضل.

وتعمل هذه الخاصية على تشفير اتصالك بالمواقع التي تزورها عبر بروتوكول HTTPS الآمن، وبالتالي تقليل بياناتك الشخصية المعرضة للسرقة عبر الإنترنت.

وتحتاج إلى إضافة مجموعتين من عناوين DNS إلى إتصال الإنترنت الخاص بك في ويندوز 11 حتى تقوم بتفعيل الخاصية. ويكون عنوان DNS الأول من نوعية IPv4 والعنوان الثاني من نوعية IPv6.

قائمة بعناوين DNS من نوعي IPv4 أو IPv6

إذا كنت ترغب في تفعيل هذه الخاصية ولكن لا تمتلك عناوين DNS كافية، فإنك تستطيع استخدام إحدى العناوين التالية.

عناوين DNS من نوعية IPv4 :

عنوان DNS جوجل الرئيسي : 8.8.8.8

عنوان DNS جوجل الثانوي : 8.8.4.4

خدمة Cloudflare الرئيسية: 1.1.1.1

خدمة CloudFlare الثانوية: 1.0.0.1

عنوان Quad9 الرئيسي 9.9.9.9

عنوان Quad9 الثانوي: 149.112.112.112

عناوين DNS من نوعية IPv6:

العنوان الرئيسي لخدمة جوجل : 2001:4860:4860::8888

عنوان جوجل الثانوي : 2001:4860:4860::8844

عنوان خدمة Cloudflrare الرئيسي : 2606:4700:4700::1111

العنوان الثانوي للخدمة : 2606:4700:4700::1001

عنوان Quad9 الرئيسي: 2620:fe::fe

العنوان الثانوي : 2620:fe::fe:9

ويفضل اختيار عنوان IPv4 و IPv6 من الشركة ذاتها لتحصل على أفضل نتيجة ممكنة من الخدمة ولتجنب تعارض الاتصالات لاحقًا.

تفعيل خاصية DoH في ويندوز 11

يمكنك تفعيل هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية في ويندوز 11:

توجه في البداية إلى تطبيق الإعدادات الخاص بالنظام إما عبر قائمة إبدأ أو عبر الضغط على زري علامة الويندوز وحرف i.

بعد ذلك توجه إلى اختيار الشبكات والإنترنت عبر القائمة في الجهة اليسرى.

ثم اختر إتصال الإنترنت اللاسلكي من أعلى القائمة أو اختر الاتصال السلكي إذا كنت تستخدمه.

بعد ذلك اختر خصائص العتاد الخاص بالإنترنت.

بعد ذلك توجه إلى اختيار تعليمات خادم DNS واختر تعديل هذه التعليما

ثم قم بتفعيل الاختيار اليدوي لتعليمات الخادم وقم بتفعيل اختيار IPv4 تحت اختيار التفعيل

تحتاج بعد ذلك إلى إدخال عنوان IPv4 للخدمة التي قمت باختيارها سواءً كانت جوجل أو غيرها من الخدمات.

بعد ذلك قم بتفعيل اختيار IPv6 وقم بإدخال عنوان الخدمة ذاتها في المربع الخاص به.

كما يجب أن تقوم باختيار تشفير الاتصال DNS Over HTTPs عبر القوائم المنسدلة كما ترى في الصورة.