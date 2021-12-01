بولاريس تعلن عن السيارة الكهربائية Ranger XP Kinetic

كشفت شركة بولاريس عن Ranger XP Kinetic، وهي سيارة كهربائية بالكامل وأول مركبة تخرج من التعاون بين الشركة التي تتخذ من مينيابوليس مقراً لها وشركة الدراجات النارية الكهربائية Zero Motorcycles.

تأمل بولاريس أن تساعد Ranger XP Kinetic الكهربائية في جذب عملاء جدد إلى عالم السيارات الرياضية القوية، التي تشمل أيضًا مركبات ATV وعربات الثلوج والمراكب المائية الشخصية والدراجات النارية الثقيلة.

ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع، الذي يمثل حاليًا أكثر من 9 مليارات دولار من المبيعات على مستوى العالم، إلى أكثر من 12 مليار دولار بحلول عام 2027.

كما تأمل بولاريس ، من خلال شراكتها مع شركة الدراجات النارية الكهربائية Zero Motorcycles، في توسيع تشكيلة السيارات الكهربائية.

وتأتي Ranger XP Kinetic في مستويين، Premium و Ultimate، بسعر 24999 دولار و 29999 دولار على التوالي.

واختارت بولاريس محرك بقوة 110 حصان (82 كيلو واط) الذي يوفر عزم دوران يبلغ 140 رطلاً، وتدعي الشركة أن Ranger XP Kinetic تمثل أقوى مركبة مهام مساعدة تم إنتاجها.

وعلى عكس المركبة الصالحة لجميع التضاريس، التي يمكن التعرف عليها من خلال وضعية الجلوس. يتم استخدام مركبة المهام المساعدة للعمل أكثر من الترفيه.

وتستخدم المركبات الكبيرة والقوية بشكل شائع لسحب المعدات والإمدادات في المواقع التي تجعل استخدام الشاحنة غير عملي أو مستحيل.

وتتمتع Ranger XP Kinetic بقدرة قطر تصل إلى 1136 كيلوجرام وسعة سحب تصل إلى 568 كيلوجرام. وهذه قدرة سحب مماثلة لسيارة رينجر XP 1000 التي تعمل بالوقود، التي تبدأ بسعر 18799 دولار.

ويؤدي السحب في السيارة الكهربائية أيضًا إلى استنزاف البطارية بمعدل أسرع، مما يقلل المدى ويتطلب شحنًا أكثر تكرارًا.

مزايا نظام دفع السيارة الكهربائية لا تتوقف عند القوة والأداء

للمساعدة في الشحن، تتعاون الشركة مع Qmerit للتشاور مع العملاء بشأن تركيب الشاحن المنزلي. تأتي Ranger XP Kinetic مزودة بكابل شحن من المستوى 1 (الشحن البطيء طوال الليل). والمستوى 2 (الشحن الأسرع في منتصف اليوم). ويتيح لها ذلك الشحن إما من منفذ 120 فولط أو 240 فولط.

ويأتي الشاحن المدمج بقدرة 3 كيلو واط بشكل قياسي في إصدار Premium. بينما يتم تثبيت شاحن بقوة 6 كيلو واط في إصدار Ultimate.

وتمثل Ranger XP Kinetic السيارة الكهربائية الخفيفة الوزن والمتعددة الاستخدامات التي قد يفضلها المزارعون والصيادون على المركبات الكهربائية الأثقل والأعلى مستوى، مثل Ford F-150 Lightning.

ولن تكون مماثلة من حيث السعة والمدى. ولكن قادرة على التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام بينما تشغل مساحة أقل بكثير وتكلف عشرات الآلاف من الدولارات أقل.

وتم تجهيز الإصدار Premium ببطارية 14.9 كيلو واط، مما يوفر مدى تقديري يصل إلى 72 كيلومتر. بينما يتميز الإصدار Ultimate ببطارية تبلغ 29.8 كيلو واط، مما يتيح مدى يقدر بنحو 130 كيلومتر.

ويتميز الإصدار Ultimate أيضًا بشاشة معلومات ترفيهية بقياس 7 إنشات مدعومة ببرنامج السيارة المتصل من بولاريس ومكبرات الصوت المثبتة على لوحة العدادات.