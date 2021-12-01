أهم الأسلحة للمبتدئين في Battlefield 2042

صدرت لعبة Battlefield 2042 لأجهزة إكس بوكس بلاي ستيشن 5 وأجهزة ويندوز منذ عدة أسابيع.

وتعتبر اللعبة إحدى أهم إصدارات العام عندما يتعلق الأمر بألعاب التصويب من منظور الشخص الأول.

كما أنها الجزء الأحدث لواحدة من أقدم سلاسل الألعاب الموجودة حاليًا والتي تمتلك الكثير من الأجزاء.

وقامت الشركة بتغيير تصميم اللعبة بشكل كبير عبر تحسين مستوى الرسوميات بالإضافة إلى تحديث الأسلحة الموجودة فيها وأطوار اللعبة.

ونتج عن ذلك مجموعة جديدة من أطوار اللعب الجماعي دون وجود طور لعب فردي أو طور قصة كما يسميه البعض.

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التحكم في الأسلحة في Battlefield 2042

تقدم لعبة Battlefield 2042 مجموعة جديدة من الأسلحة التي يمكنك استخدامها والاستمتاع بها داخل اللعبة.

كما تقدم طريقة جديدة لإدارة مخزونك من الأسلحة، بالإضافة إلى المعدات التي تستخدمها عندما تبدأ اللعب أو كما يطلق عليها داخل اللعبة Loadout.

ويجعل النظام الجديد التحكم في اللعبة أسرع كثيرًا من الماضي بالإضافة لتسهيل التنقل بين الأسلحة المختلفة واستخدامها بشكل سريع.

وتستطيع تغيير الأسلحة مباشرةً أثناء أنتظار عودتك إلى اللعبة بعد موتك في الجولة الماضية، كما يمكنك التعديل على المعدات التي تمتلكها كل الشخصيات بشكل كامل، وذلك يعني أنك تستطيع تغيير الشخصيات بشكل كبير وتخصيصها لتناسب أسلوب لعبك.

وتتغير ساحة اللعبة في Battlefield 2042 كثيرًا وبشكل سريع، ونتيجةً لذلك فإنك تحتاج إلى أسلحة متنوعة لتتكيف مع هذا التغير المستمر داخل اللعبة.

أفضل الأسلحة للمبتدئين

تضم اللعبة تشكيلة كبيرة وواسعة من الأسلحة التي قد تجعلك تائهًا وسطها بسبب تنوعها وتنوع استخدامها، ويمكنك الاستفادة من الأسلحة التالية خاصةً إن كنت مبتدئًا في اللعبة.

سلاح LCMG

يتاح لك هذا السلاح منذ بداية اللعبة، ونتيجةً لذلك فإنه أفضل سلاح يمكن للمبتدئين الإعتماد عليه.

كما يتمتع السلاح بقوة نارية كبيرة وسرعة في التصويب وإطلاق النيران، مما يجعله مناسبًا للهجمات السريعة.

ويمكنك ترقية السلاح عبر إضافة منظار لتقريب المسافات البعيدة بالإضافة إلى ذخيرة قادرة على اختراق الدروع، وتساعدك هذه الذخيرة على تدمير المركبات التي تواجهها داخل اللعبة.

سلاح SVK

يفضل بعض اللاعبين الاعتماد على أسلحة القناصة للتصويب عن بعد وإصابة أهدافهم من بعيد.

ولكن بسبب طبيعة اللعب السريع في Battlefield 2042، فإنك تحتاج لبندقية قناص قادرة على إطلاق النيران بسرعة وإعادة تلقيم الذخيرة بشكل سريع.

ونتيجةً لتلك الحاجة إلى السرعة، فإن بندقية SVK التي تنتمي إلى بنادق Marksman تعتبر أفضل من بنادق القناصة المعتادة.

وتمتاز هذه البندقية بقدرة نارية كبيرة تجعلها تسبب في الكثير من الضرر لاعدائك داخل اللعبة.

ويجعلها ذلك مناسبة لهزيمة الأعداء في المسافات المتوسطة أو البعيدة دون أن تعرض نفسك للخطر.

ولن تحتاج للانتظار كثيرًا حتى تصل إلى هذا السلاح، حيث يمكنك الوصول إليه عند المستوى 14 داخل اللعبة.

سلاح PP-29

يمكنك الوصول إلى هذا السلاح عند المستوى 18 داخل اللعبة، وهو يعتبر من الأسلحة النارية السريعة ذات المدى القصير.

ويجعله ذلك مناسبًا للمهمات السريعة التي تطلب منك الهجوم على نقطة معينة بشكل سريع.

وهو يعتبر من أكثر الأسلحة شهرةً داخل اللعبة، حيث يفضل الكثيرون الاعتماد عليه بفضل قوته الكبيرة وسرعة إطلاق الذخيرة العالية.

ويمتاز هذا السلاح بحجم خزنة الذخيرة الكبير، وبالتالي لن تعرض نفسك لخطر نفاذ الذخيرة معه.