DLSS من إنفيديا تصل إلى ألعاب لينكس

حدثت شركة Valve حل Proton – البرنامج الذي يهدف إلى سد الفجوة بين ألعاب ويندوز ولينكس – إلى الإصدار Proton 6.3-8، وهو أول إصدار مستقر يتضمن دعمًا لـ DLSS، بعد أن ظهرت الميزة سابقًا في النسخ التجريبية في شهر أكتوبر.

وبعد إعلان الشركة عن جهاز الألعاب المحمولة Steam Deck، تضاعف Valve جهود Proton، لأن جهاز الألعاب الذي يعمل بنظام لينكس يحتاج إلى مكتبة ألعاب قوية للمنافسة.

ويوفر الإصدار الجديد من Proton دعم لينكس لعدد من الألعاب التي تم حظرها سابقًا من نظام لينكس البيئي.

ويتم الآن دعم بعض ألعاب BattleEye – يبدو أن الفجوة بين بيئات ألعاب ويندوز ولينكس تتقلص حتى في حلول مكافحة الغش، التي يعد دعمها أمرًا ضروريًا لجهاز يهدف إلى تمكين ألعاب الرياضات الإلكترونية أثناء التنقل.

وتتطلب الألعاب مثل Conan Exiles و DayZ و Planetside 2 و PlayerUnknown’s Battlegrounds وغيرها دعم BattleEye.

كما يوفر الإصدار الأخير من Proton أيضًا دعمًا رسميًا لتقنية شركة إنفيديا DLSS في ألعاب DX11/DX12. وبينما أحرزت Valve تقدمًا نحو دعم DLSS مع إصدار Proton 6.3-7، يبدو أن الشركة تشعر الآن أن التنفيذ جاهز لوقت الذروة.

ومع بناء Steam Deck على منصة AMD، فإن دعم DLSS يتغيب من جهاز الألعاب المحمول. وقد يحصل Steam Deck على FSR من AMD أو تقنية XeSS القادمة من إنتل.

وبالنظر إلى تحسينات أداء FSR والسهولة النسبية للتنفيذ، يبدو أن الجمع بين Steam Deck و FSR يبدو مهمًا. وبالرغم من عدم كونه مناسبًا لـ Steam Deck. ولكن دعم DLSS أصبح معلمًا مهمًا نحو نمو وتحديث ألعاب لينكس.

القائمة الكاملة للألعاب المدعومة المعروفة في الإصدار الجديد من الإصدار 6.3-8 من Proton كما يلي:

Age of Empires 4

Assassin’s Creed

Breath of Death VI

Call of Duty: Black Ops II singleplayer

DEATHLOOP

FIA European Truck Racing Championship

Fly’N

Game Dev Tycoon

Ghostbusters: The Video Game Remastered

GreedFall

Mafia II

Magicka

Marvel’s Guardian of the Galaxy

Mass Effect Legendary Edition

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Monster Energy Supercross – The Official Video Game

Nickelodeon All-Star Brawl

Monster Energy Supercross – The Official Video Game 2

Penny Arcade’s On the Rain-Slicked Precipice of Darkness 3

RiMS Racing

The Riftbreaker

TT Isle of Man Ride on the Edge

Sol Survivor