سامسونج تضيف Galaxy A03 و Galaxy A03 Core

أضافت شركة سامسونج جهازين جديدين إلى السلسلة A هما: Galaxy A03 و Galaxy A03 Core. وبالرغم من أن كلا الجهازين ليس لهما سعر محدد حتى الآن، ولكن يمكن توقع أن يكونان في متناول الجميع، مع الأخذ في الاعتبار كيفية تسعير العملاقة الكورية الجنوبية لبقية أجهزتها من السلسلة A.

ويوضح مخطط المعلومات المنشور عبر موقع الشركة مواصفات Galaxy A03. ويأتي الجهاز بكاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. وذلك للحصول على تأثيرات عمق إضافية في Portrait mode.

ويساعد ذلك الكاميرا في التركيز على الموضوع الرئيسي للصورة بدلاً من إعطائك منظور مختلف واسع للغاية أو تكبير في المنظور. وفي الوقت نفسه، يأتي الجزء الأمامي من الجهاز مزودًا بثقب على شكل قطرة مائية يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

ويتميز هاتف Galaxy A03 بشاشة Infinity-V بقياس 6.5 إنشات عالية الدقة مع معدل تحديث 60 هرتز بالإضافة إلى بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

ومن حيث الأداء، فإنه يأتي مع مجموعة شرائح ثماني النواة 1.6 جيجاهرتز غير محددة، بالإضافة إلى خيارات 3 جيجابايت أو 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 جيجابايت أو 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت للتخزين الداخلي.

ويوجد أيضًا دعم Dolby Atmos، الذي غالبًا ما يتم حذفه من الهواتف ذات الميزانية المحدودة.

كما يمكن أيضًا العثور على تفاصيل جهاز Galaxy A03 Core المنفصل على موقع سامسونج على الويب. ولكن على عكس Galaxy A03، لا يحتوي على مخطط معلومات.

وكما يوحي اسمه، يبدو أن Galaxy A03 Core هو نسخة مجردة من Galaxy A03 القياسي.

ويحتوي الجهاز على كاميرا واحدة بدقة 8 ميجابكسل في الخلف وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل، مع 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 جيجابايت للتخزين.

هواتف السلسلة A من سامسونج تتمتع بأسعار منخفضة

بصرف النظر عن ذلك، يحتوي الجهاز أيضًا على بطارية بقوة 5000 ميلي أمبير. كما يأتي بنفس حجم الشاشة 6.5 إنشات مثل Galaxy A03.

ومثل Galaxy A03 الأساسي، لم تكشف سامسونج بعد عن الشركة المصنعة لمجموعة شرائح A03 Core الثماني النواة.

ويتوفر Galaxy A03 باللون الأزرق والأحمر والأسود. بينما يتوفر Galaxy A03 Core باللونين الأزرق والأسود. ولا تقدم الشركة أي تفاصيل عن الأسعار. ولكن بالحكم على سعر Galaxy A03s البالغ نحو 185 دولار – الذي تم إصداره خارج الأسواق الأمريكية في شهر سبتمبر – من المحتمل أن يكون للنموذجين Galaxy A03 و Galaxy A03 Core أسعار مناسبة للميزانية.

وليس من الواضح أي إصدار من أندرويد يتم شحن هذه الهواتف معه، أو متى تصدر الشركة الأجهزة رسميًا. ولا تذكر سامسونج أيضًا صراحة المكان الذي يكون فيه Galaxy A03 و Galaxy A03 Core متاحين. ولكن هناك احتمال أن يصل كلاهما إلى الولايات المتحدة. مع الأخذ في الاعتبار أن هواتف Galaxy A02s وغيرها من هواتف السلسلة A كانت متوفرة في وقت سابق من هذا العام.