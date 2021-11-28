شاومي تفتتح مصنع سيارات كهربائية في بكين

قالت السلطات الصينية في العاصمة بكين إن شركة شاومي الصينية العملاقة للهواتف الذكية تبني مصنعا يمكنه إنتاج 300 ألف سيارة سنويًا في بكين لوحدة السيارات الكهربائية.

وقالت وكالة التنمية الاقتصادية Beijing E-Town، المدعومة من الحكومة، عبر حسابها الرسمي ضمن منصة WeChat، إن المصنع يتم تشييده على مرحلتين.

وتبني شاومي أيضًا المقر الرئيسي لوحدة السيارات ومكاتب المبيعات والأبحاث في منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في بكين.

وقالت Beijing E-Town إنها تتوقع وصول المصنع إلى الإنتاج الضخم في عام 2024، وهو الهدف الذي أعلنه الرئيس التنفيذي للشركة في شهر أكتوبر.

وفتحت الشركة آلاف المتاجر لتحفيز نمو المبيعات المحلية لأعمالها في مجال الهواتف الذكية. ولكن تعتزم استخدام هذه المتاجر كقناة لخططها لبيع السيارات الكهربائية.

وقال متحدث باسم شركة شاومي في حدث للمستثمر إن الشركة الصينية لتصنيع الهواتف الذكية تنتج سياراتها الخاصة بكميات كبيرة في النصف الأول من عام 2024.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الشركة عن دخول سوق السيارات الكهربائية. وفي الربع الأول من عام 2021، قالت الشركة إنها تتخذ الخطوة.

ووصف رئيس الشركة المركبات الكهربائية بأنها واحدة من أكبر الفرص التجارية في العقد المقبل في شهر مايو.

ويمثل التاريخ الهدف الرئيسي التالي لقسم المركبات الكهربائية الوليدة في الشركة. الذي أعلنته شركة شاومي رسميًا في وقت سابق من هذا العام.

شاومي تريد إنتاج 300 ألف سيارة سنويًا قالت الشركة في شهر مارس إنها تلتزم باستثمار 10 مليارات دولار في قسم جديد للسيارات الكهربائية. وذلك على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأكملت الشركة تسجيل الأنشطة التجارية لوحدتها الكهربائية في أواخر شهر أغسطس. وقد استحوذت أيضًا على شركة DeepMotion، وهي شركة تعمل على تقنيات القيادة الذاتية.

ولم تكشف الشركة بعد عما إذا كانت تنتج السيارة بشكل مستقل أو من خلال شراكة مع شركة تصنيع سيارات موجودة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشرت الشركة تقريرها المالي الأحدث. وكشفت أن قسم البحث والتطوير يوظف حاليًا 13919 عضوًا. ويعمل أكثر من 500 من هؤلاء الأعضاء في مشروع السيارة الخاص بالشركة.

علاوة على ذلك يمثل قسم البحث والتطوير القوي الذي يقارب 14000 عضو نحو 44 في المئة من إجمالي عدد موظفي الشركة.

ولا يزال هناك الكثير من الأشياء المجهولة بشأن استراتيجية السيارة الكهربائية للشركة، بما في ذلك النماذج الأولية والتوسع الدولي.

ويشير المصنع الجديد في بكين إلى أن شاومي تنوي أن تصبح شركة تصنيع للسيارات الكهربائية تنافس المنافسين الصينيين مثل Nio و Xpeng، بالإضافة إلى شركات صناعة السيارات الأجنبية المهمة مثل تيسلا.