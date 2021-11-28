الهند تطلب من الجمهور تجنب خدمة ستارلينك

أصدرت الهند تعليمات للجمهور بعدم الطلب المسبق لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية ستارلينك من شركة سبيس إكس، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز.

وكما يشير التقرير، تقول الحكومة الهندية إن الشركة بحاجة إلى الحصول على ترخيص للعمل في البلاد قبل أن تبدأ بنشر خدماتها.

وتقول تغريدة من وزارة الاتصالات الهندية: ينصح الجمهور بعدم الاشتراك في خدمات ستارلينك التي يتم الإعلان عنها.

كما تقول وزارة الاتصالات الهندية إنها طلبت من الخدمة الامتناع عن الحجز أو تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الهند.

وبمعنى آخر، يتعين على الخدمة تعليق الطلبات المسبقة حتى تحصل على موافقة من الحكومة الهندية.

وواجهت الخدمة تدقيقًا من الحكومة الهندية في شهر أبريل. وذلك عندما بدأت وزارة الاتصالات الهندية بفحص ما إذا كان طرحها التجريبي يخالف أيًا من قوانين الاتصالات الهندية.

وكما لاحظت صحيفة إيكونوميك تايمز، جاءت خطوة وزارة الاتصالات الهندية في الوقت الذي دفعت فيه منظمة BIF، وهي منظمة سياسية مستقلة تمثل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون وجوجل ومايكروسوفت وفيسبوك، وزارة الاتصالات الهندية لإيقاف البيع المسبق لأجهزة ستارلينك دون رخصة.

وتحاول وزارة الاتصالات الهندية تقييم ما إذا كان العرض التجريبي للخدمة ينتهك أي أحكام من قانون التلغراف الهندي لعام 1885 وقانون التلغراف اللاسلكي الهندي لعام 1933 وسياسة ساتكوم الهندية لعام 2000 وقانون تكنولوجيا المعلومات (IT) لعام 2000.

وتذكر وكالة رويترز أنه منذ أن سجلت ستارلينك أعمالها رسميًا في الهند في الأول من شهر نوفمبر. فقد شهدت أكثر من 5000 طلب مسبق في البلاد.

هل ينتهك عرض ستارلينك لوائح الاتصالات

لا توجد أي معلومات عما إذا كان قد يتم إلغاء الطلبات المسبقة الحالية. أو ما إذا كان العملاء قد يضطرون إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً.

وتخطط الخدمة لنشر 200000 جهاز في الهند بحلول عام 2022، 80 في المئة منها في المناطق الريفية.

وفي الوقت الحالي، لدى الخدمة نحو 140000 مستخدم في المرحلة التجريبية في 20 دولة مختلفة، كما ورد في وقت سابق من هذا الشهر بواسطة PCMag.

ويتوقع إيلون ماسك أنه قد يكون هناك أكثر من 500000 عميل للخدمة خلال العام المقبل.

ويطلق عدد متزايد من الشركات أقمارًا اصطناعية صغيرة. وذلك كجزء من شبكة تدور في المدار الأرضي المنخفض.

وتريد هذه الشركات توفير خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض بزمن انتقال منخفض حول العالم. مع التركيز على المناطق النائية التي تعاني بسبب نقص البنية التحتية للإنترنت الأرضي.