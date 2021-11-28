أمازون تفتتح مركز لوجستي في أبو ظبي بحلول عام 2024

أعلنت شركة أمازون عن تعاونها مع مكتب أبوظبي للاستثمار لإنشاء مركز لوجستي جديد في إمارة أبوظبي.

ويعد المركز الجديد واحداً من أكثر مراكز الشركة تطوراً على مستوى المنطقة. ويهدف لتعزيز الابتكار التقني في قطاع الخدمات اللوجستية، ودعم ريادة الأعمال، وتطور منظومة قطاع التجزئة، وخلق آلاف فرص العمل الجديدة.

ويأتي هذا التعاون في إطار برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار البالغ قيمته 2 مليار درهم لدعم الشركات المبتكرة العامة في قطاعات رئيسية.

ومن المتوقع إنشاء المركز اللوجستي الجديد بحلول عام 2024، وهو جزء من اتفاقية تعاون شاملة بين شركة أمازون ومكتب أبوظبي للاستثمار.

ويعمل على توفير العديد من فرص العمل خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تزدهر أعمالها في الاقتصاد الرقمي.

وفي ضوء الشراكة المستمرة والناجحة مع أمازون ويب سيرفيسز لإطلاق مراكز البيانات السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار التعاون مع شركة أمازون لتقديم أحدث الحلول التقنية المبتكرة في إمارة أبوظبي.

ويحرص المكتب على توفير بيئة داعمة لمثل هذه الشراكات. ويستثمر في المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تطوير منظومة الابتكار.

ويستخدم المركز أحدث تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي بالاعتماد على خبرات أمازون التقنية التي تمتد لـ 25 عاماً، وذلك بهدف الارتقاء بتجربة العملاء وجعل حياتهم أكثر سهولة.

أمازون تدعم التنمية الاقتصادية

يسهم المركز اللوجستي الجديد في دعم النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي من خلال خلق آلاف الوظائف على مدى 10 سنوات.

وتناسب هذه الوظائف مختلف أنواع الخبرات والتعليم والمهارات، سواء من المبتدئين أو المتخصصين. مع تقديم أجور تنافسية وبرامج تدريبية.

ويقوم المركز بتمكين رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتعاون مع أمازون، من الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع وتنمية أعمالهم، وكذلك الاستفادة من إمكانات أمازون اللوجستية.

وتقدم الشركة برامج تدريبية وندوات تثقيفية متخصصة لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل سنوي لمدة 10 أعوام.

وكانت أمازون قد استثمرت 18 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم دعماً لنجاح مبيعات الشركاء العام الماضي.

وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الأدوات والخدمات المجانية، مثل خدمة Fulfillment by Amazon، وتطبيق Amazon Seller الخاص بالبائعين.

وتساعد هذه الأدوات رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة على زيادة مبيعاتهم عبر أمازون.

بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة توفر إرشادات حول أفضل طرق البيع عبر الإنترنت، ومشاركة المعارف والخبرات المتخصصة في هذا المجال.

الالتزام بالاستدامة

تلتزم الشركة بالوصول إلى الانبعاثات الكربونية الصفرية في جميع أعمالها بحلول عام 2040. ومن هذا المنطلق، يتم بناء المركز اللوجستي الجديد بالاعتماد على استراتيجيات شاملة لخفض الانبعاثات الكربونية. بما ينسجم مع معايير استدامة وسياسة البيئة والمجتمع ونظم إدارة الشركات التي أطلقها مكتب أبوظبي للاستثمار.

ويعتمد مبنى المركز على التصاميم الصديقة للبيئة وأنظمة التحكم والبيانات والتحليلات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

كما يضم المبنى سطحاً من الألواح الشمسية لتوليد الطاقة المتجددة. ويتم تصميمه لاستيعاب المركبات العديمة الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل.

ويجسد المركز اللوجستي الجديد مدى التزام الشركة بالنمو المستدام في المنطقة. بما يتماشى مع خارطة طريق الاستدامة التي أعلنت عنها الشركة لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.