أفضل الهدايا التقنية في موسم البلاك فرايدي

أصبح موسم البلاك فرايدي حدثًا ينتظره العالم أجمع، حيث تقدم المتاجر الكبيرة والصغيرة تخفيضات كبيرة على أغلب منتجاتها.

ويحل موسم البلاك فرايدي كل عام مع نهاية العام، لذلك يفضل الكثيرون شراء هدايا العام الجديد أثناءه، وتحتل الهدايا الرقمية قائمة أفضل الهدايا التي يبحث عنها الجميع في موسم البلاك فرايدي.

ويمكنك أن تجد الكثير من التخفيضات على المنتجات التقنية في جميع المتاجر الرقمية الخاصة بالشركات أو المتاجر الكبيرة مثل أمازون.

وتستطيع الاختيار من بين الهدايا الموجودة في هذه القائمة إذا كنت تبحث عن هدية تقنية مناسبة.

شاحن Yootech اللاسلكي

أصبحت الشواحن اللاسلكية ضرورة يجب على الجميع اقتنائها، وذلك بسبب سهولة استخدامها ووضع الهاتف فيها دون الحاجة لامساكه.

وتوجد الكثير من الشواحن اللاسلكية التي يمكنك اقتنائها، ولكن نرشح لك هذا الشاحن حيث يأتي بدعم لمعيار Qi للشحن اللاسلكي مع قوة 10 واط للشحن، بالإضافة إلى تصميمه المميز وسهل الاستخدام.

تعتبر قطعة AirTag من آبل أحد أفضل قطع التتبع المتاحة حاليًا لمستخدمي ومقتني أجهزة آبل، حيث تعمل القطعة بتوافق كبير مع نظام آبل.

ويجعلها هذا أحد أفضل الهدايا التقنية التي يمكنك تقديمها لمستخدمي آبل كما أنها مفيدة للغاية في الاستخدام.

ويمكنك الحصول على أكثر من قطعة معًا في عروض البلاك فرايدي أو الحصول على القطعة ومعها الملحقات الخاصة بها.

اشتراك Xbox Game Pass

تقدم خدمة Game Pass من مايكروسوفت مميزات كثيرة ومتنوعة لملاك أجهزة إكس بوكس وويندوز على حد سواء.

وتحتوي الخدمة على الكثير من الألعاب المتنوعة والمميزة بالإضافة إلى ألعاب مايكروسوفت الحصرية بسعر مميز ومنخفض.

ويجعلها ذلك هديةً مناسبة للغاية لملاك أجهزة إكس بوكس أو محبي الألعاب بشكل عام، حيث توفرهم الكثير من الأموال.

إذا كنت تمتلك أكثر من منتج ذكي مثل سماعة لاسلكية وساعة وهاتف، فإنك تواجه مشكلة في شحن جميع هذه المنتجات معًا.

وتستطيع عبر هذا المنتج شحن الهاتف والساعة والسماعة معًا عبر تقنية الشحن اللاسلكي الثلاثية التي تعمل مع الأجهزة الثلاثة.

ويعتبر هذا المنتج مناسبًا لمستخدمي آبل حيث تدعم منتجاتهم الشحن اللاسلكي، ولكنه يعمل مع أي منتجات أخرى تدعم الشحن اللاسلكي.

مقبس Anker Nano II

يعتبر مقبس Anker Nano II أحد أفضل مقابس الشحن الذكية التي تمتلك ثلاثة قدرات مختلفة على الشحن.

ويستطيع هذا المقبس توصيل الطاقة بقوة 30 واط أو 45 واط أو 65 واط بشكل ذكي ودون تدخل منك أو استخدام مقبس آخر.

ويعمل هذا المقبس بتقنية iQ للشحن الذكي، حيث يتعرف على القدرة التي يحتاجها جهازك ومن ثم يوفرها له.

بنك طاقة Anker PowerCore 13000

حصد هذا البنك الكثير من الجوائز المختلفة وهو يعتبر من أكثر بنوك الطاقة تقييمًا عبر المواقع المختلفة.

ويمتاز البنك بحجمه الصغير الذي يجعل التنقل به أمرًا سهلًا بالإضافة إلى قدرته على شحن جميع الأجهزة الصغيرة.

جهاز Echo Dot 4 من أمازون

يأتي الجيل الرابع من Echo Dot ليقدم مجموعة كبيرة من المميزات التي تجعله أحد أفضل السماعات الذكية.

ويعمل الجهاز مع مساعد أمازون الذكي، وبالتالي لا توجد مشكلة توافق بينه وبين أجهزة أندرويد أو آيفون.

كما يمتاز الجهاز بتصميم مميز يزين أي مكتب أو منزل تضعه فيه، لذلك لن تواجه مشكلة في محاولة اخفاءه.

تعتبر أجهزة الواقع الافتراضي أحد أفضل الهدايا التي يمكنك أن تقدمها لمحبي التقنية، حيث توفر لهم مجموعة متنوعة من الاستخدامات.

ويمكنك الحصول على هذا الجهاز التابع لشركة ميتا التي تعمل على تطوير تقنيات الواقع الافتراضي لمنصات التواصل الاجتماعي.

ويعمل الجهاز مع مجموعة كبير من الألعاب والبرامج الترفيهية، لذلك لن يشعر المستخدم بالملل بسبب قلة المحتوى المعروض.

بالرغم من أن هذه المنصة لا تستطيع تشغيل الألعاب بدقة 4K، إلا أنها تناسب محبي الألعاب الخفيفة والسريعة.

وتستطيع المنصة تشغيل جميع الألعاب الجديدة بدقة 1440 بيكسل، وتمتاز بتصميمها الجميل وسعرها المميز الذي يجعلها منافسة للغاية.

كما تعمل المنصة مع اشتراك Game Pass من مايكروسوفت، لذلك يمكنك الوصول إلى الكثير من العناوين والألعاب عبرها.

الجيل التاسع من حواسيب آيباد

يرى الكثيرون بأن حواسيب آيباد هي أفضل الحواسيب المحمولة وذلك بسبب مميزاتها الكثيرة وتطوير آبل لنظامها.

ويأتي هذا الجهاز بسعر منافس للغاية يجعله أحد أفضل الحواسيب اللوحية بشكل عام، وتستطيع استخدام جميع مميزات أجهزة آيباد المعتادة عبره.

منصة سويتش الجديدة

أطلقت نينتندو نموذجًا جديدًا لمنصة سويتش، حيث قامت بتغيير شاشة الجهاز لتعمل بتقنية OLED بدلًا من الشاشة القديمة.

وتظهر المنصة الألعاب بشكل جميل بفضل الشاشة الجديدة، كما أنها قادرة على تشغيل جميع ألعاب النموذج القديم.

وتمتاز منصة سويتش بشكل عام بكونها سهلة الاستخدام والتنقل بفضل حجمها المناسب، كما أنها تمتلك مجموعة كبيرة من الألعاب المميزة.