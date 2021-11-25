كيفية استخدام خاصية Hyper-V في ويندوز 11

يأتي نظام ويندوز 11 من مايكروسوفت بدعم لتقنية Hyper-V، وهي تقنية خاصة تساعد النظام على إنشاء الأجهزة الافتراضية بداخله وإدارتها.

وقدمت مايكروسوفت تقنية Hyper-V في العام الماضي لأجهزة ويندوز 10، وبالتالي حصل ويندوز 11 على التقنية أيضًا.

ويمكنك استخدام تقنية Hyper-V مع أنظمة ويندوز 11 Pro فقط، حيث لا تتاح الخاصية لأنظمة ويندوز 11 Home.

ماهي خاصية Hyper-V في ويندوز 11 ؟

ظهرت هذه الخاصية للمرة الأولى في أنظمة ويندوز للخوادم، وتسمح هذه الخاصية للأجهزة الافتراضية المثبتة داخل الويندوز بأن تعمل بشكل منفصل في بيئة منفصلة بالكامل، وذلك لحماية النظام الأساسي من التلف والتجارب التي تحدث داخل الأجهزة الافتراضية.

ويمكنك تثبيت أكثر من جهاز افتراضي عبر تقنية Hyper-V في أنظمة ويندوز 11، ولكن يجب أن يكون عتاد جهازك مناسبًا لتشغيل أكثر من جهاز افتراضي معًا داخل النظام.

وتحتاج إلى معالج مركزي يدعم التقنية حتى تتمكن من استخدامها عبر جهازك، بالإضافة إلى حد أدنى 2 جيجابايت من الذاكرة.

وتستطيع أن تتأكد إن كان جهازك يدعم هذه التقنية أم لا عبر الضغط بزر الفأرة الأيمن على سطح المكتب، ومن ثم التوجه إلى مدير المهام.

وبعد ذلك اضغط على تبويب الأداء، وإبحث عن حالة الأجهزة الافتراضية Virtualization، وإذا وجدتها مفعلة، فهذا يعني أن جهازك قادر على تشغيلها.

وإذا لم يكن الجهاز قادرًا على تشغيلها، فإنك تحتاج لمراجعة مواصفات حاسوبك ومواصفات اللوحة الأم لتتأكد من دعمها.

تفعيل تقنية Hyper-V في ويندوز 11

توجد أكثر من طريقة لتفعيل تقنية Hyper-V في ويندوز 11، ولكن أفضل طريقة لتفعيل التقنية هي عبر واجهة PowerShell.

ويمكنك تفعيلها عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى قائمة البحث في شريط إبدأ، ومن ثم إبحث عن Powershell.

بعد ذلك قم بتشغيل الواجهة مع إعطائها صلاحيات المدير

ثم قم بكتابة الأمر التالي :

DISM /Online /Enable-Feature /All /FeatureName:Microsoft-Hyper-V

وعندما ينتهي الأمر من العمل، تجد أن تقنية تم تفعيلها، ويمكنك إعادة تشغيل الجهاز حتى تتأكد من عملها بشكل صحيح.

تثبيت الجهاز الافتراضي واستخدامه

يجب عليك تثبيت الجهاز الافتراضي وتحديد مواصفاته، ومن ثم تثبيت نظام التشغيل الذي ترغب في استخدامه.

ويمكنك القيام بذلك عبر التوجه إلى تطبيق مدير Hyper-V عبر البحث عنه في قائمة إبدأ، وعندما تصل إليه يمكنك البدء بتجهيز المواصفات.

وتحتاج للضغط على إنشاء جهاز افتراضي جديد عبر قائمة الوظائف الموجودة أعلى التطبيق، ومن ثم تبدأ باختيار مواصفات جهازك.

وتجد الاختيار الأول هو جيل الجهاز، حيث توفر التقنية جيلين للاستخدام، ويمكنك استخدام الجيل الأول للأنظمة القديمة أو المتعدد، وأما الجيل الثاني فهو مناسب للأنظمة الأحدث التي تدعم تقنية 64 بت وتحتاج إلى مواصفات عتاد أعلى.

ويجب عليك بعد ذلك تحديد مساحة الذاكرة العشوائية التي يستطيع الجهاز الافتراضي الوصول إليها من الذاكرة المتوفرة في جهازك.

وكلما زاد حجم الذاكرة العشوائية كلما أصبح نظام التشغيل الافتراضي أسرع وأكثر سهولة في الاستخدام. ولكن يجب ألا تجعل الذاكرة العشوائية الخاصة بالنظام الافتراضي تأخذ أغلب مساحة الذاكرة في جهازك، وذلك حتى لا يصبح النظام الأساسي بطيئًا.

ويمكنك أن تجعل ذاكرة الجهاز الافتراضي متغيرة تلقائيًا، حيث يأخذ النظام الذاكرة التي يحتاجها لتنفيذ العمليات المختلفة.

وبعد ذلك تحتاج لتوصيل القرص الصلب الخاص بجهازك الافتراضي، ويمكنك اختيار مكان القرص الصلب الافتراضي ومساحته.

ويعني ذلك اختيار المكان الذي يتم تخزين ملفات القرص الصلب الافتراضي فيه ضمن القرص الصلب الأساسي الخاص بك.

وتجد بعد ذلك مجموعة اختيارات إضافية لتحسين أداء الجهاز الافتراضي مثل قوة المعالج المخصصة له ونوع الاتصال بالإنترنت.

وعندما تنتهي من تجهيز عتاد الجهاز الافتراضي، فإنك تحتاج لتشغيله وتثبيت نظام التشغيل الخاص بك والذي ترغب في استخدامه معه.

ويمكنك القيام بذلك عبر قائمة الوظائف في تطبيق مدير الأجهزة الافتراضية، وتحتاج لقرص خارجي بالطبع لتثبيت النظام.