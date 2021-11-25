سامسونج أطلقت تطبيق Expert RAW لجهاز Galaxy S21 Ultra

أصدرت شركة سامسونج تطبيقًا جديدًا للكاميرا في المرحلة التجريبية يتيح لك استخدام الوضع الاحترافي Pro Mode في جميع الكاميرات الخلفية الأربع لجهاز Galaxy S21 Ultra.

وهذا يعني أن Pro Mode مدعوم في كلتا الكاميرات المقربة، بدلاً من أن يقتصر على المستشعرات الرئيسية والواسعة للغاية.

وكان من المتوقع أن يقوم تحديث البرنامج بإضافة الخيار داخل تطبيق الكاميرا الافتراضي. ولكن الشركة الكورية قررت أن الخيار المستقل هو الحل الأفضل.

وتم إصدار تطبيق Expert RAW الجديد في متجر Galaxy Store في كوريا الجنوبية. ولكن يتوفر التطبيق للتنزيل إذا كنت ترغب في تحميله جانبًا.

ويبدو أن التطبيق متاح فقط لجهاز Galaxy S21 Ultra في الوقت الحالي العامل بنظام التشغيل أندرويد 12 مع One UI 4.0.

ويتغلب التطبيق الجديد على القيود الخاصة بجهاز Galaxy S21 Ultra، وهي أن وضع Pro Mode الخاص بتطبيق الكاميرا الأساسي متاح فقط مع اثنين من الكاميرات الخلفية الأربع. (الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل والكاميرا الفائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل. ولكن ليس كاميرا المقربة بقدرة 10x وبدقة 10 ميجابكسل أو الكاميرا المقربة بقدرة 3x).

ومن خلال الوصول إلى الوضع الاحترافي، عند استخدام مستويات التكبير المحسّنة لكاميرا هاتف Galaxy S21 Ultra. يمكنك الوصول بالكامل إلى عناصر التحكم في الغالق، وضبط مستويات ISO والتعرض، وعرض الرسوم البيانية الحية، وضبط مستويات التظليل والظل والتشبع.

ويشير إعلان التطبيق إلى أنه يدعم أيضًا HDR مع القدرة على حفظ الصور وتخزينها بتنسيقات JPEG و 16 بت Linear DNG RAW.

سامسونج تضيف دعم Pro Mode للكاميرا المقربة

تتضمن ملفات DNG معالجة HDR المتعددة الإطارات لصور JPEG العادية. ولكن مع مرونة إضافية لملف RAM 16 بت.

ويمكنك الحصول على الملفات بالشكل الذي تريده. دون القلق بشأن فقد النطاق الأساسي الديناميكي الممتاز والتفاصيل والحدة لصور Galaxy S21 Ultra.

ويبدو أن تكامل Adobe Lightroom مضمن أيضًا. ويمكنك أيضًا فتح صور RAW مباشرة في تطبيق تحرير الصور عبر تبديل داخل الكاميرا. وهناك أيضًا ملفات تعريف يمكنك تنزيلها للحصول على تجربة تحرير أكثر سلاسة.

ويجب استخدام تطبيق مثل Lightroom لتحرير ملف DNG. وذلك لأن تطبيقات الصور العادية مثل Google Photos تزيل HDR والمعالجة اللاحقة الأخرى.