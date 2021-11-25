تعرف على أفضل شاشة لتصفح فيسبوك

تعرض منصة فيسبوك المنشورات في شكل أفقي يجعل المنشورات تبدو وكأنها فوق بعضها البعض مثل ورق الجرائد القديمة، ودفع ذلك إحدى الشركات اليابانية لتصميم شاشة جديدة مناسبة خصيصًا لتصفح فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويمكنك أن تتبع تطور الإهتمام العالمي بالمحتوى عبر تتطور الشاشات، حيث بدأ ظهور شاشات الحاسوب بنسبة 4:3 مثل التلفاز القديم.

وعندما بدأت تقنيات HDTV بالظهور تحولت الشاشات إلى الصورة التي نعرفها اليوم بشكلها الأعرض قليلًا من شاشات التلفاز.

وأصبحت أغلب شاشات أجهزة الحاسوب تأتي بنسبة عرض 16:9، ومن ثم بدأت دقة العرض ترتفع تدريجيًا حتى وصلنا إلى 8K.

كما زاد معدل عرض الإطارات في الثانية الواحدة تدريجيًا مع تطور الاهتمام بالألعاب الإلكترونية والرياضات الخاصة بها. وذلك ما جعل معدل عرض الإطارات في الثانية يصل إلى 480 إطار في الثانية بدلًا من 28 إطار في الثانية.

وبينما تعتبر هذه الشاشة الأولى من نوعها في مجال الحواسيب، إلا أن الهواتف المحمولة تطورت لتواكب الحاجة لتصفح منصات التواصل الاجتماعي.

وأصبحت شاشات الهواتف المحمولة تأتي أطول قليلًا وبنسبة عرض مختلفة عن شاشات الحاسوب والتلفاز، وذلك لتلائم تصفح المحتوى.

مواصفات شاشة فيسبوك

تأتي الشاشة من شركة Elsonic اليابانية تحت اسم EK-MD088 وحجم 8.8 بوصة تقريبًا، ويجعلها ذلك لا تأخذ مساحة كبيرة من مكتبك.

كما تستخدم الشاشة دقة عرض 420×1920 بيكسل وهذا يعني أنها أقل قليلًا من دقة 1080 بيكسل التي اعتدنا عليها.

وتحصل الشاشة على الطاقة عبر منفذ USB C في الجزء الخلفي، لذلك يمكنك التنقل بها دون الحاجة لمصدر طاقة منفصل.

ولكن لا ينقل منفذ USB C الصورة، بل تعتمد على منفذ miniHDMI منفصل. وتأتي الشاشة مرفقة مع حامل خاص بها ذو درجات رؤية مختلفة.

وتستطيع الشاشة عرض درجات سطوع مختلفة، وذلك ما يجعلها مناسبة للتنقل والعمل خارج المنزل دون الخوف من أشعة الشمس.

وتصدر الشاشة رسميًا في اليابان في شهر فبراير القادم بسعر 130 دولار تقريبًا، ولا تخطط الشركة لبيعها خارج اليابان حاليًا.

ونتيجةً لذلك تحتاج إلى استيرادها بشكل شخصي من المتاجر اليابانية، وبالتالي قد يرتفع سعرها النهائي قليلًا عن السعر الرسمي.