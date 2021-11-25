أفضل تطبيقات متجر آب ستور هذا الأسبوع

يعتمد الكثيرون على متجر آب ستور في تثبيت التطبيقات الخارجية أو المصممة من قبل شركات مختلفة عن آبل.

وقد لا يعرف الكثيرون أن متجر آب ستور يضم مجموعة كبيرة من التطبيقات المميزة المصممة من قبل آبل، والتي لا تقوم بتثبيتها افتراضيًا مع الهواتف.

ونتيجةً لذلك يهمل الكثيرون هذه التطبيقات على الرغم من كونها تقدم مجموعة كبيرة من الوظائف الهامة والأساسية.

وتستطيع تثبيت هذه التطبيقات مجانًا عبر متجر آب ستور مهما كانت الدولة التي تقيم بها ومهما كان هاتفك.

تطبيق Dark Sky للطقس

قامت آبل منذ عدة سنوات بشراء تطبيق Dark Sky المختص بعرض حالة الطقس ومتابعتها بدقة حول العالم.

ويمتاز تطبيق Dark Sky بخوادمه القوية التي تعمل على جمع المعلومات من مختلف المصادر الموثوقة حول العالم.

ونتيجةً لذلك فإن توقعات الطقس الخاصة به تكون دائمًا دقيقة ويمكن الاعتماد عليها في مختلف جوانب الحياة.

كما يعرض التطبيق الحالات الطقسية الطارئة مثل الطوفان أو الأعاصير والرياح الشديدة، وبالتالي يمكنك الاعتماد عليه في التخطيط لرحلاتك.

ويعمل التطبيق بشكل جيد للغاية مع جميع أجهزة آبل بما فيها ساعة آبل الذكية، ويعرض لك كافة المعلومات عبرها بسهولة.

ويمكنك تثبيت هذا التطبيق عبر الرابط التالي من متجر آب ستور

تطبيق Reality Composer

اهتمت آبل في الآونة الأخيرة بتطبيقات الواقع المعزز، ونتيجة لهذا الاهتمام فقد بدأت بوضع عدسات LiDAR في جميع هواتفها الرائدة.

ويعمل هذا التطبيق على استغلال تقنيات الواقع المعزز المتقدمة لدى آبل من أجل عرض الأشياء والقطع بشكل أفضل عبر الشاشة.

ويسمح لك التطبيق باستيراد تصميماتك ثلاثية الأبعاد حتى إن قمت بتصميمها باستخدام تطبيق آخر.

كما يمكنك استخدام التطبيق ذاته في تصميم القطع ثلاثية الأبعاد وتجربتها مباشرةً، كما تستطيع التعديل عليها عبر التطبيق.

وتستطيع إضافة مجموعة من التأثيرات التي تساعدك على تخيل الأشياء في الواقع المعزز بشكل أفضل، وهذا مثل إضافة المقاطع الصوتية المحيطية أو تأثيرات الحركة المختلفة.

ويدعم التطبيق نقل المشاريع والتصميمات مباشرةً إلى أجهزة آبل الأخرى سواءً كانت هواتف أو حواسيب.

ويمكنك تثبيت التطبيق مجانًا عبر متجر تطبيقات آب ستور.

تطبيق Measure

يعتمد هذا التطبيق على تقنيات الواقع المعزز أيضًا، ويعمل بديلًا لأدوات القياس المختلفة التي قد تحتاجها في منزلك.

ويمكنك استخدام التطبيق كأداة لقياس الأبعاد والمسافات والزوايا ودرجات الميل لمختلف الأشياء الموجودة في منزلك.

ويعمل التطبيق مع الهواتف المزودة بعدسة LiDAR فقط، وهذا يعني هواتف آيفون 12 برو و آيفون 12 برو ماكس.

وتستطيع تحميل التطبيق مجانًا عبر متجر آب ستور.

تطبيق الترجمة من آبل

تمتلك آبل أحد أقوى خوادم الترجمة المباشرة بين أكثر من 11 لغة حول العالم، ونتيجةً لذلك فإن تطبيق الترجمة الخاص بها يعتبر أحد أفضل تطبيقات الترجمة.

ويمكنك الإعتماد تطبيق الترجمة الخاص بآبل لترجمة الكلمات والجمل المختلفة بالإضافة إلى ترجمة الصوتية للمحادثات مباشرةً.

كما يستطيع التطبيق التعرف على جميع اللغات التي يدعمها تلقائيًا دون الحاجة إلى إدخال اللغة مسبقًا.

ويمتاز التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة مما يجعله عمليًا ومناسبًا للترجمة في الرحلات والمحادثات.

ويمكنك تثبيت التطبيق مجانًا عبر متجر تطبيقات آب ستور.