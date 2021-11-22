نواة لينكس 5.14 وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي

انتهى العمر الافتراضي لنواة لينكس 5.14 Linux kernel، بحيث لن تتلقى المزيد من التحديثات، ولذلك حان الوقت الترقية إلى نواة فرعية جديدة.

وتم إصدار نواة لينكس 5.14 منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، في 30 أغسطس 2021، احتفالًا بالذكرى الثلاثين لتأسيس نظام التشغيل لينكس.

وقد قدمت بعض الميزات المثيرة للاهتمام، بدءًا من حماية أفضل ضد نقاط الضعف المزعجة في Spectre واستمرار الدعم المحسّن كثيرًا لوحدات معالجة الرسومات من AMD.

وأعلن مطور نواة لينكس الشهير جريج كروه هارتمان عن إصدار Linux kernel 5.14.21 باعتباره تحديث الصيانة الحادي والعشرين وأيضًا آخر تحديث في السلسلة.

وتم وضع علامة EOL (منتج منتهي الصلاحية) على Linux kernel 5.14 عبر موقع الويب kernel.org ولن يتم دعمها بعد الآن.

وقال جريج كروه هارتمان في إعلان القائمة البريدية: هذا هو الإصدار الأخير من Linux kernel 5.14.y. إنها الآن نهاية العمر. من فضلك انتقل إلى فرع نواة Linux kernel 5.15.y في هذا الوقت.

وتقوم بالترقية الآن إلى Linux kernel 5.15 الصادرة مؤخرًا. وهي عبارة عن سلسلة LTS (دعم طويل الأجل) مدعومة لمدة عامين على الأقل، حتى شهر أكتوبر 2023.

وتقدم Linux kernel 5.15 الكثير من الأشياء الجيدة بالمقارنة مع Linux kernel 5.14. مثل تنفيذ نظام ملفات NTFS الجديد كليًا من Parangon Software الذي يعمل بكامل طاقته ويدعم جميع إصدارات NTFS حتى 3.1.

ويسمح دعم NTFS في النواة لمستخدمي لينكس بإرفاق أقراص NTFS خارجية أو إقلاع أجهزة الحاسب العاملة بنظام ويندوز في لينكس لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.



وهناك أيضًا خادم SMB3 داخل النواة يسمى ksmbd، والقفل الوقائي في الوقت الفعلي، وميزات Btrfs جديدة. ودعم البث المتعدد لكل شبكة VLAN في النظام الفرعي للشبكات. إلى جانب دعم DAMON (مراقب الوصول إلى البيانات لمراقبة نمط الوصول إلى الذاكرة لعمليات مساحة المستخدم).

حث المستخدمين على الترقية إلى نواة لينكس 5.15

كما هناك العديد من برامج التشغيل الجديدة والمحدثة لدعم أفضل للأجهزة. مثل دعم منصات Wii من نينتندو، وأجهزة الشحن المستندة إلى Chrome OS EC و Mediatek MT6360.

علاوة على ذلك إذا كانت توزيعة GNU/Linux تستخدم Linux kernel 5.14. يجب أن تفكر في الترقية إلى Linux kernel 5.15 في أسرع وقت ممكن.

وكان لينوس تورفالدس قد أعلن في وقت سابق عن الإصدار والتوافر العام لـ Linux kernel 5.15. وذلك باعتبارها سلسلة نواة الدعم الطويل الأجل (LTS) التالية التي تتميز بوظائف وتحسينات جديدة.