كوالكوم تؤكد إعادة تسمية شرائح Snapdragon

أصدرت شركة كوالكوم المصنعة للشرائح إعلانًا يفيد بأنها تعمل ابتداء من هذا العام على تغيير علامتها التجارية لأبرز منتجاتها، وهي خطوط المعالجات المحمولة. وهذا يعني أنه لن يكون هناك المزيد من الأسماء مثل Snapdragon 8xx و 7xx و 6xx وما إلى ذلك.

وتستعد الشركة للإطلاق المتوقع لشريحة Snapdragon التالية، والتي كان يعتقد حتى الآن أنها Snapdragon 898. ومن المحتمل جدًا أن تكون مجموعة الشرائح هي الأولى التي تعرض العلامة التجارية الجديدة.

وتتكتم كوالكوم بشأن ماهية اصطلاح التسمية الجديد. ولكن تقول إن الأسماء التجارية الجديدة لمعالجاتها المحمولة تكون أقصر وأبسط.

ولن يكون اسم الشركة الخاص بها جزءًا من اسم المعالج، مع بقاء Snapdragon فقط. وقامت الشركة بذلك من الناحية الفنية باستخدام Snapdragon 888 Plus، الذي تم إدراجه رسميًا دون علامة كوالكوم.

كما تتخلى الشركة بعد ذلك عن نظام الترقيم المكون من ثلاثة أرقام لصالح رقم واحد. كما أكدت أن سلسلة 8 تبقى سلسلة النماذج الرائدة. ومع ذلك، من الممكن أن يكون هناك المزيد من المعلومات أو نوع من التغيير.

وما يثير الفضول هو كيف يسمح نظام التسمية هذا برقاقات متعددة من سلسلة 8. على سبيل المثال، يسمح نظام الترقيم المكون من ثلاثة أرقام بوجود Snapdragon 888 و Snapdragon 870 في نفس الوقت. ولكن ليس من الواضح كيف تفعل الشركة ذلك برقم واحد فقط.

ووفقًا للشركة، فقد اختبرت نظامين مختلفين للتسمية مع أكثر من 2000 عميل. ومن المحتمل جدًا أن تعلن شركة كوالكوم عن الاسم الجديد عندما تطلق مجموعة شرائح 800-series التالية. ومن المتوقع حدوث ذلك في 30 نوفمبر.

كوالكوم تحدث تسمية الشرائح

قدمت الأجهزة التي تدعمها منصات Snapdragon لأكثر من عقد من الزمان أحدث التقنيات وأكثرها إبداعًا لتجارب الهاتف المحمول الذكية والغامرة والبديهية التي يستحقها المستخدمون.

وتدمج منصات Snapdragon نظامًا بيئيًا واسعًا من التقنيات الرائدة في الصناعة التي تدعم هذه التجارب من المستوى التالي. ويوجد الآن أكثر من 2 مليار مستخدم لجهاز Snapdragon في جميع أنحاء العالم.

ويجمع مجتمع Snapdragon Insiders الآن أكثر من 3.5 ملايين معجب. ويتيح لهم ذلك الفرصة لمشاركة الأفكار والآراء مع الشركة والمتحمسين ذوي التفكير المماثل. بينما توفر كوالكوم الوصول إلى تجارب خاصة لمشتركي Snapdragon Insiders فقط.