جنرال موتورز تدخل مجال القوارب الكهربائية

استحوذت شركة جنرال موتورز – التي تركز حاليًا على النهوض بمستقبل كهربائي بالكامل يكون شاملاً ومتاحًا للجميع – على حصة 25 في المئة في Pure Watercraft، وهي شركة ناشئة في سياتل متخصصة في إنشاء حلول القوارب الكهربائية بالكامل.

وتقود Pure Watercraft – التي تأسست في عام 2011 – عملية تحول جذرية للقوارب. وتقدم الشركة الدفع البحري الكهربائي المبتكر الذي يحافظ على الهواء والممرات المائية للأجيال القادمة.

ويقدم التعاون بين الشركتين رؤية مشتركة لتعزيز الاستدامة من خلال التوسع في التنقل دون انبعاثات للأجيال القادمة. كما يعكس النهج الشامل اللازم لاعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع.

وتستخدم أنظمة Pure Watercraft بطاريات الليثيوم أيون لتحل محل المحركات الخارجية التي تبلغ قوتها بين 40 و 50 حصانًا والتي تحرق الغاز أو الديزل.

وتساهم القوارب التقليدية التي تعمل بالوقود في حدوث مشاكل بيئية بما في ذلك التلوث الضوضائي والضباب الدخاني وتلوث المياه الذي يمكن رؤيته بوضوح وهو يطفو على الماء في أعقابها.

وتعتبر أنظمة Pure Watercraft أكثر هدوءًا ونظافة. ووصلت مبيعات المحركات الخارجية في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي خلال عام 2020.

وفقًا للجمعية الوطنية لمصنعي السفن البحرية، فقد ارتفعت للعام التاسع على التوالي. ووصلت إلى ما يقدر بنحو 3.4 مليارات دولار. وينمو سوق القوارب بشكل كبير. وتضع جنرال موتورز نصب أعينها على هذا السوق المتنامي.

وألمحت الرئيسة التنفيذية إلى اهتمام جنرال موتورز بالنقل البحري الكهربائي في شهر أكتوبر، حيث ناقشت بطارية Ultium ومنصات خلايا الوقود Hydrotec الخاصة بالشركة.

جنرال موتورز مهتمة بالقوارب الكهربائية

تبلغ قيمة الصفقة مع جنرال موتورز مجتمعة 150 مليون دولار. ومن خلال استثماراتها، تصبح جنرال موتورز موردًا للمكونات لشركة Pure Watercraft.

كما تصبح مطور مشارك للمنتجات الجديدة. وتوفر الخبرة في الهندسة والتصميم والتصنيع لمساعدة الشركة الناشئة في إنشاء مصانع جديدة.

ويجب أن تساعد الشراكة الجديدة الشركة الناشئة في التغلب على مشكلات سلسلة التوريد مع نمو Pure Watercraft.

وبالنسبة لجنرال موتورز، يعد الاستثمار في Pure Watercraft خطوة أخرى في سلسلة من التحركات لتوسيع أنظمة البطارية وخلايا الوقود خارج السيارات.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة المصنعة للسيارات عن خطط لتطوير وتسويق قاطرات كهربائية باستخدام Wabtec. كما أبدت اهتمامًا باستخدام بطارياتها وخلايا الوقود في التطبيقات الفضائية والعسكرية.