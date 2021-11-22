تيك توك تتوسع عبر المزيد من شاشات التلفاز

تعمل منصة تيك توك على توسيع وجودها عبر شاشات التلفاز بطريقة رئيسية. وبعد إطلاقها مبدئيًا في أمريكا الشمالية عبر منصة Fire TV من شركة أمازون، أصبح تطبيق TikTok TV متاحًا عبر أجهزة التلفاز الذكية من شركتي سامسونج وإل جي، بالإضافة إلى أجهزة Android TV، بما في ذلك Chromecast with Google TV.

وقالت الشركة: يأتي أكثر من مليار شخص إلى تيك توك للترفيه وتعلم شيء جديد وإنشاء محتوى لا ينسى وغير ذلك الكثير. في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقنا TikTok TV في الولايات المتحدة وكندا مع Amazon Fire TV كشريكنا الأول. ونحن متحمسون الآن لجلب تطبيق TikTok TV إلى Google TV وأجهزة Android TV الأخرى، وتلفزيونات إل جي الذكية وتلفزيونات سامسونج الذكية.

وأضافت: نحن نجلب تيك توك إلى الشاشة الكبيرة في غرفة المعيشة ونقدم طريقة جديدة لتجربة متعة وإبداع TikTok معًا في المنزل. ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا، نجلب للناس القليل من الفرح. وتتيح تجربة الشاشة الكبيرة للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بسهولة بالمنصة معًا.

وتم تصميم تطبيق TikTok TV لتوفير تجربة مشاهدة منزلية للتلفزيون. ويجعل ذلك من السهل مشاهدة المحتوى من خلاصات For You و Follow عبر الشاشة الكبيرة.

ويتضمن ذلك مقاطع الفيديو الأكثر إعجابًا والمشاهدة عبر مجموعة كبيرة من الفئات، من الألعاب والكوميديا إلى الطعام والحيوانات.

ويمكن للأشخاص تسجيل الدخول إلى تطبيق TikTok TV باستخدام حساباتهم الحالية. وهناك أيضًا صفحة Discover في تطبيق التلفزيون أيضًا، التي تتيح لك العثور على المزيد من المحتوى المفضل لديك وصناع المحتوى والفئات عبر المنصة. كما يمكن أن يصل طول مقاطع فيديو تيك توك إلى ثلاث دقائق.

تيك توك تتوفر عبر أجهزة تلفاز سامسونج وإل جي

قالت الشركة: كانت مهمتنا منذ اليوم الأول هي إلهام الإبداع وجلب الفرح وإنشاء مساحة ترفيهية للتعبير الإيجابي والإبداعي. نتيجة لذلك نحن متحمسون لجلب المنصة إلى المزيد من غرف المعيشة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

وخارج أمريكا الشمالية، أصبحت المنصة متاحة عبر أجهزة تلفزيون سامسونج و Fire TV في المملكة المتحدة منذ عام 2020. وتجاوز التطبيق مليار مستخدم شهريًا نشطًا في شهر سبتمبر. وتفيد التقارير بأنه تجاوز موقع يوتيوب من حيث متوسط وقت المشاهدة في الولايات المتحدة.

ويمكنك الآن الانغماس في خوارزمية المنصة المملوكة لشركة بايت دانس التي تحظى بشهرة كبيرة عبر أكبر شاشة في منزلك.