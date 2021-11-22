تويتر تجمع بين التسوق والبث المباشر

تستضيف منصة تويتر أول بث مباشر للتسوق في 28 نوفمبر، وأعلنت الشركة أنها أصبحت أحدث منصة للتواصل الاجتماعي تتبنى هذا الاتجاه.

ويكون بث Cyber ​​Deals Sunday بالتعاون مع وول مارت. ويحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي ترتبط تقليديًا بعروض التخفيضات الكبيرة.

وتصف تويتر البث المباشر، الذي يستضيفه جايسون ديرولو، بأنه عرض متنوع مدته 30 دقيقة يضم الإلكترونيات والسلع المنزلية والملابس والديكور وغير ذلك الكثير.

وتنضم تويتر إلى اتجاه متزايد نحو البث المباشر الذي يركز على التسوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يوفر تجربة تسوق حديثة على غرار الشبكة التلفزيونية QVC مع المؤثرين وروابط التسوق المدمجة.

وفي هذا الشهر وحده، أعلنت فيسبوك عن اختبار لميزة التسوق المباشر لصناع المحتوى، وأطلقت بنترست سلسلة تسوق مباشرة تسمى Pinterest TV، ووسعت يوتيوب ميزة التسوق عبر البث المباشر بحدث تسوق لمدة أسبوع يسمى YouTube Holiday Stream and Shop.

وينمو هذا الاتجاه الجديد في الصين، حيث أفادت وكالة بلومبرج أن مستهلكي المجموعة الديموغرافية التي خلفت جيل الألفية والتي سبقت جيل ألفا يبتعدون بشكل متزايد عن تجار التجزئة في التجارة الإلكترونية التقليدية نحو الشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصور الترويجية كيف تنقسم واجهة التسوق المباشر في تويتر بين بث الفيديو المباشر والقائمة عبر الإنترنت وخلاصة التغريدات.

ويستمر البث في وضع صورة داخل صورة إذا اتبعت رابطًا يؤدي إلى موقع ويب بائع تجزئة. وتقول المنصة إن عناصر التسوق تكون متاحة عبر iOS وسطح المكتب في البداية. بينما يكون مستخدمو أندرويد قادرين على مشاهدة البث. ولكن لن يتفاعلوا مع إمكانات التسوق الخاصة به.

تويتر تتعاون مع وول مارت

تصف المنصة بث وول مارت بأنه مجرد اختبار، دون التعليق على الشكل الذي قد يتخذه البث المباشر في المستقبل. ومع ذلك، فقد أكدت أنها تخطط للسماح للعلامات التجارية فقط باستضافة البث المباشر للتسوق في الوقت الحالي، وليس المستخدمين العاديين.

وتأتي ميزة التسوق عبر البث المباشر الجديدة من تويتر في أعقاب إصدار تجريبي لوحدة متجر جديدة تم إطلاقها في شهر يوليو من هذا العام. وتتيح هذه الوحدة لعلامات تجارية مختارة إضافة قسم تسوق إلى أعلى ملفاتهم الشخصية.

وتم إطلاق التجربة في البداية مع نحو اثنتي عشرة علامة تجارية. وتقول المنصة إنها توسع الميزة لتشمل المزيد من التجار في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة.

وتحاول الشركة تنويع مصادر إيراداتها بما يتجاوز الإعلانات التقليدية. كما أطلقت أيضًا ميزات الاشتراك في محاولة لكسب المال بشكل مباشر أكثر من مستخدميها.