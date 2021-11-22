تحديث رسائل أندرويد يعالج ردود أفعال iMessage

من المؤكد أن كل معجب بنظام أندرويد لديه صديق واحد على الأقل لديه جهاز آيفون يصر على استخدام ردود الفعل بالرغم من أنك لا تستخدم iMessage.

ويسمح تحديث تطبيق رسائل جوجل Google Messages عبر نظام أندرويد بعرض ردود أفعال الرموز التعبيرية المرسلة من تطبيق الرسائل عبر آيفون.

ويعالج التحديث، الإصدار 10.7، مشكلة طويلة الأمد تحدث عندما يقوم مستخدمو خدمة iMessage من آبل بالدردشة مع الأصدقاء باستخدام تطبيق الرسائل عبر أندرويد.

وفي السابق، عندما كان يتفاعل مستخدم آيفون مع رسالة مستخدم أندرويد باستخدام رمز تعبيري، كانت تظهر كرسالة نصية منفصلة عند تلقيها عبر أندرويد، مما يؤدي غالبًا إلى الارتباك والكثير من الفوضى غير الضرورية.

وبعد التحديث، أصبح تدفق الرسائل أبسط كثيرًا. وتظهر لقطات الشاشة المنشورة كيف تظهر ردود أفعال الرموز التعبيرية مرفقة بالنص المقصود، كما لو تم إرسالها بواسطة مستخدم رسائل جوجل آخر.

ويؤدي النقر على تفاعل رمز تعبيري إلى عرض نافذة منبثقة تفيد بأنه تمت ترجمتها من آيفون.

ومن المثير للاهتمام أن ردود أفعال الرموز التعبيرية المرسلة من آيفون تظهر أحيانًا على أنها رموز تعبيرية مختلفة عبر أندرويد.

على سبيل المثال، تظهر الرموز التعبيرية للقلب على أنها عيون القلب بالنسبة لغير مستخدمي آيفون.

كما يمكن لمستخدمي آيفون أيضًا تغيير رد فعلهم على الرموز التعبيرية بأثر رجعي، وينعكس التغيير بسلاسة في تطبيق أندرويد.

ولا يبدو أن الميزة قد تم طرحها على نطاق واسع حتى الآن. وذلك حتى بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم أحدث إصدار تجريبي من تطبيق رسائل جوجل.

لا مزيد من رسائل أندرويد المنفصلة لكل رد فعل

عند وصول الميزة إلى الجميع، فإنها تزيل مشكلة صغيرة في طريقة تواصل مستخدمي آيفون مع مستخدمي أندرويد.

وهناك ميزة أخرى يتم العمل عليها مع تحديث رسائل جوجل هذا هي تذكير بعيد ميلاد. وتظهر لك قائمة محادثات رسائل جوجل مباشرةً أنه عيد ميلاد شخص معين. ويفترض أن ذلك يحدث بناءً على قائمة جهات اتصال جوجل.

وإذا كنت في دردشة مع شخص ما وكان هذا اليوم عيد ميلاده. فيجب أن ترى أيضًا لافتة تذكرك بالتمنى له عيد ميلاد سعيد. وقد تحتوي هذه اللافتة أيضًا على رسوم متحركة ممتعة لكعكة عيد الميلاد.